Avusturya'da yeni hükümetin ocak ayında kurulması hedefleniyor

VİYANA (AA) - Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz, Yeşiller Partisi ile yaklaşık iki aydır süren koalisyon görüşmelerine ilişkin, "Yeşiller Partisi ile bir hükümet kurulabilmesinin mümkün olduğu inancındayım. Bu hususta gayet iyimserim. Bizim hedefimiz, ocak ayının başı, ortası gibi işlevsel bir hükümetin kurulması." dedi.

Merkez sağ ÖVP Genel Başkanı Kurz, Yeşiller Partisi ile yaklaşık iki aydır süren koalisyon görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurz, çeşitli alanlarda iki partinin yoğun bir şekilde koalisyon görüşmelerini sürdürdüğünü kaydederek, bir karar aşamasına gelindiğini söyledi.

- Ocakta yeni hükümet

Her iki partinin de seçmene karşı sorumlulukları olduğunu belirten Kurz, "Yeşiller Partisi ile bir hükümet kurulabilmesinin mümkün olduğu inancındayım, bu hususta gayet iyimserim. Bizim hedefimiz, ocak ayının başı, ortası gibi işlevsel bir hükümetin kurulması." şeklinde konuştu.

- Yönetim ve siyasette değişim vurgusu

Yeşiller Partisi lideri Werner Kogler de birçok açıdan farklı görüşlere sahip iki partinin kuracağı koalisyon hükümetin yönetim ve siyasette yeni bir hava oluşturacağını ifade etti.