Avusturya’da yeni koalisyon hükümetinin programı açıklandı

Kurz, düzensiz göçle mücadelede Avrupa Birliği (AB) dış sınırlarının korunmasının öncelikleri arasında olmayı sürdüreceğini belirterek, mültecilerin AB içinde paylaştırılmasına karşı olduklarını, mülteciler için geri gönderme merkezlerinin kurulacağını ifade etti.

Çalışanlara yönelik vergi düzenlemesi, düzensiz göç ve uyum konularına ilişkin üzerinde anlaştıkları bazı başlıklara dikkati çeken Kurz, daha önce planlanan vergi reformunun peyderpey uygulanacağını, ailelere yönelik yardımların yeniden düzenleneceğini söyledi.

Kurz, iki parti arasında yapılan koalisyon programının 300 sayfadan oluştuğunu belirterek, programda partisi için öne çıkan bazı başlıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüşen ÖVP Genel Başkanı Sebastian Kurz ve Yeşiller Partisi Lideri Werner Kogler, ortak basın toplantısı düzenledi.

Mültecilerin geldikleri ya da bulundukları ülkelere yönelik yardımların artırılacağını belirten Kurz, aşırı sağcı hükümet döneminde tartışmalara yol açan, "önleyici tutuklama" ya da "güvenlik hapsi" olarak da adlandırılan suç işleme potansiyeli olan kişilerin mahkeme kararı gerekmeksizin gözaltına alınmalarını sağlayan uygulamanın hayata geçirileceğini söyledi.

Kurz, uyum sürecinin daha iyi işlemesi için Almanca kurslarının artırılacağını, mülteci statüsü elde etmiş kişilerin daha hızlı uyum sağlamaları ve Avusturya'ya katkıda bulunmaları için yeni iş imkanlarının oluşturulması için çalışacaklarını kaydetti.

- Başörtüsü yasağı 14 yaşına kadar uygulanacak

Hali hazırda ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağının kapsamının genişletileceğini belirten Kurz, "Okullarda kız öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağının 14 yaşına kadar uygulanması konusunda fikir birliği sağladık." dedi.

Kurz, yeni hükümetin başörtüsü yasağı hususunda kesin bir tutumunun olduğunu belirterek, dini cemaatlerin temsilcileriyle bu konunun görüşülmeyeceğini söyledi.