Avusturya'da yolsuzluk skandalı sonrası halk sandık başında

Seçimlerin favorisi yine eski Başbakan Kurz.Avusturya yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandığa gitti. Oy kullanma yaşı 16 olan ve yaklaşık 6 milyon 400 bin seçmen bulunan ülkede oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı. Sandıkların saat 17.00'de kapanmasının hemen ardından da sandık çıkış anketlerinin sonuçları açıklanacak.

Avusturya'da hükümet geçen Mayıs ayında, dönemin başbakanı Sebastian Kurz'un koalisyon ortağı olan aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi (FPÖ) lideri Heinz-Christian Strache'nin karıştığı yolsuzluk skandalı nedeniyle çökmüştü. Yaklaşık 1,5 yıl iktidarda kalan hükümetin dağılmasına ve erken seçim düzenlenmesine neden olan skandal, bir gizli video kaydının ortaya çıkmasıyla patlamıştı.

VideodaStrache'nin İbiza Adası'ndaki bir buluşmada kendini Rus yatırımcı olarak tanıtan bir kişiye, partisi FPÖ'ye yapacağı bağışlar karşılığında kamu ihalelerinde yardım etme vaadinde bulunduğu görülüyordu. Strache, "İbiza-gate" olarak adlandırılan skandal sonrası 14 yıldır yönettiği FPÖ'den ve başbakan yardımcılığı görevinden istifa etmekzorunda kalmıştı.