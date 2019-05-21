Avusturya'da yönetim krizi

VİYANA (AA) - Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, eski Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache’ye ait görüntülerin yer aldığı videonun ortaya çıkmasının ardından aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinden (FPÖ) İçişleri Bakanı Herbert Kickl'ın görevden alınması için Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'e öneride bulunduğunu söyledi.

Başbakan Kurz, basına yaptığı açıklamada, erken seçim kararı alınan ülkede seçimlerin yapılacağı eylül ayına kadar yönetimi idare edecek hükümetin içinde İçişleri Bakanı Kickl'ın yer almasının eski başbakan yardımcına ait görüntülerin incelenmesine gölge düşürebileceğini, bu nedenle içişleri bakanının görevden alınması için cumhurbaşkanına öneride bulunduğunu ifade etti.

Kurz, aşırı sağcı parti yönetiminin ülkenin karşı karşıya olduğu skandalın boyutlarını yorumlamakta güçlük çektiğini belirterek, seçimlerin yapılacağı güne kadar Avusturya’da istikrarın sağlanması ve özellikle Avrupa Birliği (AB) içinde ülkenin itibar kaybetmemesi için gerekli adımların atılmasının önemine işaret etti.