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Avusturya'daki çifte vatandaşlık sorunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 20:43 | Son Güncelleme

Çifte vatandaş olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Çiğdem Schiller: - "Ben bahse konu listenin hatalı olduğunun kanıtıyım"

VİYANA (AA) - Türk asıllı Avusturya vatandaşı Çiğdem Schiller, çifte vatandaş olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan vatandaşlıktan çıkartılma işlemine ilişkin verdiği mücadeleyi kazandığını belirtti.

Salzburg kentinde yaşayan Schiller, Avusturya basınına yaptığı açıklamada, Salzburg Göç, Vatandaşlık ve Nüfus Dairesi tarafından çifte vatandaş olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan vatandaşlıktan çıkartılma işlemine karşı verdiği mücadeleyi kazandığını söyledi.

Türk vatandaşı olmadığını belirten Schiller, bunu Avusturya makamlarına kanıtladığını dile getirdi.

Schiller, son bir yılda çok ciddi sorunlar yaşadığını vurguladı, Türk yetkililerin kendisine çok yardımcı olduğunu ifade etti.

Aşırı sağcı partinin yasa dışı yollarla ele geçirdiği sözde Türk seçmenlerine ait listenin hatalı olduğunu vurgulayan Schiller, "Ben burada doğdum ve büyüdüm ve neredeyse hiç Türkçe bilmiyorum. Ben bahse konu listenin hatalı olduğunun kanıtıyım." diye konuştu.

- "Burada artık cadı avı yapılıyor"

Schiller, Avusturya makamlarının bir vatandaş olarak kendisine gösterdiği muameleden dolayı hayal kırıklığı yaşadığının altını çizerek, “Vatandaşlıktan çıkartılmam durumunda çalışma iznim, kredim, konut yardımı, tüm bunlar geçersiz olacaktı. Burada artık cadı avı yapılıyor.” ifadesini kullandı.

Schiller'in eşi Avusturyalı Ingo Schiller de bu süreçte Avusturya devletinden en küçük bir destek görmediklerini belirterek, "Bundan utanç duyuyorum. Bu süreçte yalnız Türkiye'nin Salzburg Başkonsolosluğundan yardım aldık." şeklinde konuştu.

- Çifte vatandaşlık sorunu

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), geçen yıl bu ülkedeki Türk seçmenlere ait olduğu iddia edilen seçmen listelerini yasa dışı şekilde elde ederek, söz konusu listelerde adı bulunan bazı kişilerin çifte vatandaş olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Bazı istisnai durumlar hariç çifte vatandaşlığın yasak olduğu ülkede, çok sayıda hukukçu ve uzman, aşırı sağcı partinin girişimine tepki göstermişti.

Uzmanlar, resmi kurumlardan elde edilmemiş ve "gerçekliğinin şüpheli olduğu sözde belgeler" üzerinden hukuki bir sürecin başlatılamayacağı görüşünü paylaşmıştı.

Hukukçuların itirazlarına rağmen başta Viyana olmak üzere birçok eyalet savcısı konuya ilişkin soruşturma başlatmış, kimi bölge mahkemeleri de bazı Türk kökenli Avusturya vatandaşlarının vatandaşlıktan çıkartılması yönünde karar almıştı.

Avusturyalı yetkililer, Türk asıllı birçok Avusturya vatandaşından, çifte vatandaş olup olmadıklarını ispat etmesini istiyor.

İsrail, Yunanistan ve ABD vatandaşlarına çifte vatandaşlık hakkı tanınan Avusturya'da aşırı sağcı hükümetin, İtalya'nın Güney Tirol bölgesinde yaşayan ve Almanca konuşan kişilere çifte vatandaşlık verilmesi yönünde yasa tasarısı hazırladığı bir süreçte, Türk vatandaşlarına yönelik bu tutumu tepkilere neden oluyor.

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Avusturya’da çifte vatandaşlık sorunu Çiğdem Schiller FPÖ Viyana

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