Avusturya'daki çifte vatandaşlık sorunu

VİYANA (AA) - Türk asıllı Avusturya vatandaşı Çiğdem Schiller, çifte vatandaş olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan vatandaşlıktan çıkartılma işlemine ilişkin verdiği mücadeleyi kazandığını belirtti.

Salzburg kentinde yaşayan Schiller, Avusturya basınına yaptığı açıklamada, Salzburg Göç, Vatandaşlık ve Nüfus Dairesi tarafından çifte vatandaş olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan vatandaşlıktan çıkartılma işlemine karşı verdiği mücadeleyi kazandığını söyledi.

Türk vatandaşı olmadığını belirten Schiller, bunu Avusturya makamlarına kanıtladığını dile getirdi.

Schiller, son bir yılda çok ciddi sorunlar yaşadığını vurguladı, Türk yetkililerin kendisine çok yardımcı olduğunu ifade etti.

Aşırı sağcı partinin yasa dışı yollarla ele geçirdiği sözde Türk seçmenlerine ait listenin hatalı olduğunu vurgulayan Schiller, "Ben burada doğdum ve büyüdüm ve neredeyse hiç Türkçe bilmiyorum. Ben bahse konu listenin hatalı olduğunun kanıtıyım." diye konuştu.

- "Burada artık cadı avı yapılıyor"

Schiller, Avusturya makamlarının bir vatandaş olarak kendisine gösterdiği muameleden dolayı hayal kırıklığı yaşadığının altını çizerek, “Vatandaşlıktan çıkartılmam durumunda çalışma iznim, kredim, konut yardımı, tüm bunlar geçersiz olacaktı. Burada artık cadı avı yapılıyor.” ifadesini kullandı.