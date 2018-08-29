Avusturya’daki okullarda getirilmek istenen başörtüsü yasağına tepki

Olgun, hükümetin anaokullarında başörtüsünü yasaklama girişiminin hiçbir sebebi olamayacağını belirterek, "Çünkü anaokullarında çok az sayıda başörtüsü takan kız çocuğu olduğunu biliyoruz. Kaldı ki başörtüsü konusu İslam dinine ait bir konudur. Bizim dinimizin bir iç meselesidir. Kimin nasıl giyinip giyinmeyeceğine devlet değil, kişinin kendisi karar verir. Çocukların başörtüsü üzerinden siyaset yapmak, bir hükümete asla yakışmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya İslam Cemaati Başkanı Olgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin benzeri uygulama ve önerilerle toplumda Müslümanlar aleyhine olumsuz bir hava oluşturmak istediğine dikkati çekti.

Aşırı sağcı hükümetin, anaokullarına ayrılan ve 2022’ye kadar geçerli olacak bütçenin belirlenmesinde, eyalet yönetimleriyle yaptığı anlaşmaya, başörtüsü yasağının hayata geçirilmesi şartını koyması, tepkilere neden oldu.

VİYANA (AA) - Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) Başkanı İbrahim Olgun, aşırı sağcı hükümetin anaokullarında yürürlüğe sokmak istediği başörtüsü yasağına tepki göstererek, "Her türlü başörtüsü dayatması ve yasağını sert bir dille kınıyoruz." dedi.

Anaokullarında başlayacak başörtüsü yasağının daha sonra sosyal yaşamın birçok alanına yayılmasından duyduğu endişeyi dile getiren Olgun, "Hangi yaş grubuna yönelik olursa olsun, her türlü başörtüsü dayatması ve yasağını sert bir dille kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Avusturya’daki diğer dini cemaatlerin şu an Müslümanların yaşadığı sıkıntılar karşısında daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Olgun, gelecekte Yahudi çocukların giydiği kipa ve Sihizm inancı mensuplarının taktığı türbanın da yasaklanabileceğinin altını çizdi.

Olgun, hükümetin Müslümanlara yönelik politikalarını kabul edilemez bulduklarını belirterek, "Avusturya İslam Cemaati, Müslüman çocukların üzerinden dışlayıcı siyaset yapılmasına sessiz kalmayacak ve elinden gelen bütün hukuki mücadeleyi yapacaktır." görüşünü paylaştı.

Ülkede ilk ve anaokullarında başörtüsünün yasaklanması için nisan ayında harekete geçen aşırı sağcı hükümet, cuma günü anaokullarına ayrılan bütçenin belirlenmesine ilişkin yaptığı açıklamada, anaokullarına yönelik merkezi otoritenin öngördüğü düzenlemelerin eyalet yönetimlerince uygulanması koşuluyla yıllık 180 milyon avro ödenek ayrılacağını duyurmuştu.

Hükümet, anaokullarında uygulanan sistemin eyaletlere göre değişkenlik göstermemesi gerektiğini, ülke genelinde eğitim bakanlığı tarafından belirlenen yönetmeliğin hayata geçirilmesi şartının yanı sıra Almanca, ülke değerlerinin öğretilmesi ve başörtüsü yasağının uygulanması gibi koşulların söz konusu ödeneğin yapılmasında belirleyici rol oynayacağını açıklamıştı.

