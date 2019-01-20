Avusturya’daki Türklerden Yemen için yardım gecesi

Yorulmaz, Türk Kızılayının Türkiye’yi dünya genelinde en çok yardım yapan ülkeler sıralamasında en üste taşıyan kurumlardan biri olduğunu anlatarak, "Merhamet sınır tanımaz, aramızdaki kilometrelere rağmen merhamet sınır, ırk, din tanımaz. Bir yerde insan ıstırabı varsa biz Türkiye olarak oraya destek olmak zorundayız." görüşünü paylaştı.

VİYANA (AA) - Avusturya’da yaşayan Türk vatandaşlarının Yemen için düzenlediği yardım gecesine katılan Türk Kızılayı Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz, Yemen’de iç savaşın neden olduğu insani drama dikkati çekerek, "Merhamet sınır tanımaz, aramızdaki kilometrelere rağmen merhamet sınır, ırk, din tanımaz. Bir yerde insan ıstırabı varsa biz Türkiye olarak oraya destek olmak zorundayız.” dedi.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan insani dramlara Türk halkının kayıtsız kalmadığını anımsatan Yorulmaz, Somali’de, Arakan’da olduğu gibi Yemen’e de Kızılayın dolayısıyla Türkiye’nin en iyi şekilde yardımları ulaştırdığını aktardı.

Yorulmaz, 27 milyon nüfuslu Yemen’in dünyanın en fakir 3 ülkesinden biri olduğunu, ülkede Arap Baharı ile başlayan sürecin daha sonra iç savaşa dönüştüğünü, bu durumun dünya tarihinin en derin insani felaketlerinden birine yol açtığını söyledi.

- "Çocuklar açlıkla mücadele ediyor"

Yemen’de 16 milyon kişinin içme suyu bulamadığına, 400 binin üzerinde çocuğun açlıkla mücadele ettiğine dikkati çeken Yorulmaz, bu yardım etkinliği ile ülkedeki insani drama az da olsa merhem olunmaya çalışıldığını ifade etti.

Yorulmaz, Türk Kızılayının 2015’ten itibaren bölgede etkin bir şekilde yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirerek, düzenli olarak gıda yardımı yapıldığını ve iki sahra hastanesi ile hizmet verildiğini, ancak Yemen’in daha fazla yardıma ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.