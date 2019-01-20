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Avusturya’daki Türklerden Yemen için yardım gecesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 02:49 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz: - "Merhamet sınır tanımaz, aramızdaki kilometrelere rağmen merhamet sınır, ırk, din tanımaz. Bir yerde insan ıstırabı varsa biz Türkiye olarak oraya destek olmak zorundayız"

VİYANA (AA) - Avusturya’da yaşayan Türk vatandaşlarının Yemen için düzenlediği yardım gecesine katılan Türk Kızılayı Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz, Yemen’de iç savaşın neden olduğu insani drama dikkati çekerek, "Merhamet sınır tanımaz, aramızdaki kilometrelere rağmen merhamet sınır, ırk, din tanımaz. Bir yerde insan ıstırabı varsa biz Türkiye olarak oraya destek olmak zorundayız.” dedi.

Viyana’da Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Avusturya şubesince "Hayırda ikram vakti, Yemen’e hemen yardım" başlıklı yardım gecesi düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, Türk Kızılayı Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz, oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu’nun yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

- "Merhamet sınır tanımaz"

Yorulmaz, Türk Kızılayının Türkiye’yi dünya genelinde en çok yardım yapan ülkeler sıralamasında en üste taşıyan kurumlardan biri olduğunu anlatarak, "Merhamet sınır tanımaz, aramızdaki kilometrelere rağmen merhamet sınır, ırk, din tanımaz. Bir yerde insan ıstırabı varsa biz Türkiye olarak oraya destek olmak zorundayız." görüşünü paylaştı.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan insani dramlara Türk halkının kayıtsız kalmadığını anımsatan Yorulmaz, Somali’de, Arakan’da olduğu gibi Yemen’e de Kızılayın dolayısıyla Türkiye’nin en iyi şekilde yardımları ulaştırdığını aktardı.

Yorulmaz, 27 milyon nüfuslu Yemen’in dünyanın en fakir 3 ülkesinden biri olduğunu, ülkede Arap Baharı ile başlayan sürecin daha sonra iç savaşa dönüştüğünü, bu durumun dünya tarihinin en derin insani felaketlerinden birine yol açtığını söyledi.

- "Çocuklar açlıkla mücadele ediyor"

Yemen’de 16 milyon kişinin içme suyu bulamadığına, 400 binin üzerinde çocuğun açlıkla mücadele ettiğine dikkati çeken Yorulmaz, bu yardım etkinliği ile ülkedeki insani drama az da olsa merhem olunmaya çalışıldığını ifade etti.

Yorulmaz, Türk Kızılayının 2015’ten itibaren bölgede etkin bir şekilde yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirerek, düzenli olarak gıda yardımı yapıldığını ve iki sahra hastanesi ile hizmet verildiğini, ancak Yemen’in daha fazla yardıma ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

- Kolera salgını

Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya da Yemen’de milyonlarca insanın açlık ve susuzlukla mücadele ettiğini, 2018 yılında ortaya çıkan kolera salgınının bir milyon kişiyi etkilediğini anlattı.

Kaya, Türkiye’nin son yıllarda izlediği girişimci ve insani yaklaşımcı dış politikasıyla Yemen’e her türlü insani yardımı sağlamaya çalıştığını dile getirdi.

Türkiye’nin aktif dış politikasıyla Filipinler’den Kolombiya’ya kadar birçok ülkeye insani yardımlarda bulunduğuna işaret eden Kaya, "Dünya’da istikrar ve kalıcı barışın sağlanması için önemli bir katkı sağlayama çalışıyoruz." diye konuştu.

Avusturya UID Başkanı Fatih Karakoca da etkinlikte elde edilecek yardımların Türk Kızılayı aracılığı ile Yemen’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyleyerek "Avrupa’da yaşayan Müslümanlar olarak Yemen’deki kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

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