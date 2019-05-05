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Avusturya'dan Lizbon Anlaşması'nın yenilenmesi talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 17:25 | Son Güncelleme

Başbakan Sebastian Kurz: - "Yeni bir AB anlaşmasına ihtiyaç duyulmakta, mevcut anlaşma zamanın koşullarına uymuyor"

VİYANA (AA) - Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, 2009'da yürürlüğe giren Lizbon Anlaşması'nın göç, güvenlik ve mali konularda yetersiz olduğunu ifade ederek, anlaşmanın yenilenmesi gerektiğini savundu.

Kurz, basına yaptığı açıklamada, Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan anlaşma sonrasında Avrupa Birliği'nde (AB) büyük değişikliklerin yaşandığını, Lizbon Anlaşması'nın güncel konularda yetersiz kaldığını söyledi.

AB'de göç, ekonomi, Brexit gibi farklı krizlerin yaşandığını, Birliğin kriz ruhundan çıkması gerektiğini ifade eden Kurz, "Yeni bir AB anlaşmasına ihtiyaç duyulmakta, mevcut anlaşma zamanın koşullarına uymuyor." dedi.

Kurz, AB kurumlarının küçültülmesi başta olmak üzere, yaptırımların sertleştirilmesi ve Birliğin rekabet gücünün arttırılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Borç yapan ülkelere karşı kesin yaptırımları öngören, yasadışı göçmenleri kayıt altına almayan ve diğer ülkelere geçmesine müsaade eden devletler için cezai müeyyideleri uygulayan, hukuk devleti ve liberal demokrasiye aykırı davranan ülkelere karşı ağır sonuçları hayata geçirecek yeni bir anlaşmaya ihtiyaç var."

AB Komisyon üyelerinin sayısının azaltılması gerektiğini de belirten Kurz, Avrupa Parlamentosunun farklı şehirlerde faaliyet yürütmemesini, bütün işlerin Brüksel'den halledilebileceğini sözlerine ekledi.

- Lizbon Anlaşması

Portekiz'in 2007'de AB Dönem Başkanlığı sırasında, başkent Lizbon'da 27 üye ülkenin onayıyla kararlaştırılan Birliğin anayasası olarak da kabul edilen Lizbon Anlaşması 2009'da yürürlüğe girdi.

Yeni üyelerin AB'ye katılımına imkan veren anlaşma, ayrıca AB Konseyi Başkanı ve AB dışişleri bakanları toplantılarına başkanlık edecek AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisinin görev süresini yeniden düzenlemişti.

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