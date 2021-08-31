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Avusturya'dan Sezgin Baran Korkmaz'ı İade Kararı

31.08.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezgin Baran Korkmaz, ABD'de de kara para aklama ve elektronik dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor. ABD de Korkmaz'ın iadesini istiyor

Avusturya'dan Sezgin Baran Korkmaz'ı İade Kararı

Avusturya'da bir mahkeme, işadamı Sezgin Baran Korkmaz'ın, kara para aklama suçlamaları nedeniyle soruşturma altında olduğu Türkiye'ye iade edilmesine hükmetti. Mahkeme kararına ilişkin açıklamayı Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger yaptı.

Sezgin Baran Korkmaz, ABD'de de kara para aklama ve elektronik dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor. ABD de Korkmaz'ın iadesini istiyor.
Korkmaz'ın avukatı Dülger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Wels mahkemesinin 25 Ağustos tarihinde müvekkilinin Türkiye'ye iade edilmesi yönünde karar verdiğini söyledi ve ABD tarafının iade talebinin ise incelenmesine devam edildiğini kaydetti.

Korkmaz, Haziran ayında, Avusturya'nın başkenti Viyana'nın 260 kilometre uzaklığında bir kasabada gözaltına alınmıştı. Türkiye, Avusturyalı yetkililerle iade sürecini başlatmıştı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre yetkililer, Aralık ayında, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) Korkmaz'ın şirketlerinin kara para aklama için kullanıldığını belirlemesi üzerine bu şirketlerde çalışan 10 yöneticiyi gözaltına almıştı.

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