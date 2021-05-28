Avusturya'dan Tepki Çeken İslami Mekanlar Haritası

Avusturya'da 600 cami ve müslümanlara ait çeşitli kurumların ayrıntılı bilgilerinin yer aldığı dijital haritanın kamuoyuyla paylaşılması, müslümanlara yönelik ayrımcılığı tetikleme ihtimali nedeniyle tartışma yarattı. Geçen yıl Avusturya hükümeti tarafından kurulan "Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi" tarafından hazırlanan ve www.islam-landkarte.at adresinden erişilebilen "İslam Haritası" projesinin amacı, "Avusturya’da çoğulcu, seküler demokratik kamu düzenine karşı tehlikeli bir ideoloji haline gelen siyasal İslam’la ilgili şeffaflık yaratmak ve İslamcılığın arka cephesine ışık tutmak" olarak açıklandı. Avusturya Hükümeti Uyum Bakanı Susanne Raab "Biz sadece şeffaflık yaratmak istiyoruz. Müslüman örgütlere dair genel bir kuşkulu yaklaşımımız yok. Bir dine değil, siyasi ideolojilere karşı mücadele ediyoruz" diyerek haritanın amacının "Radikal eğilimler konusunda bilgilendirme ve mücadele" olduğunu vurguladı. Sitede, haritada yer alan cami ve Müslüman kuruluşları hakkında söz konusu oluşumların, hangi çatı derneğine bağlı olduğu, İslami görüşleri, yöneticileri ve adresleri gibi çeşitli bilgiler yer alıyor.

Ülkedeki Müslüman toplumun sözcüleriyse söz konusu haritanın, Müslümanların kurumlarını gözlem adı altında fişleme çalışması olduğu, ayrıca adres ve diğer bilgiler nedeniyle de hedef haline getirdiği görüşündeler. Nitekim Avusturya İslam Dini Cemaati (IGGÖ) Başkanı Ümit Vural, haritanın ırkçılığı körüklediğini ve Müslüman vatandaşları "büyük bir güvenlik riskine" maruz bıraktığını söyledi. Vural, projeyi "Avusturya hükümetinin ülkedeki Müslümanları, toplum ve demokratik hukuk düzeni için potansiyel tehlike olarak damgalamaya yönelik açık bir girişimi olarak" değerlendirdi. "İslam Haritası, müslümanlara yönelik bir başka saldırı. Başbakan Kurz ve partisi ülkemizi bölüyor" diyen Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur, müslümanlara ait bilgilerin deşifre edildiğini söyleyerek "Müslümanlar, ırkçılık ve İslamofobinin hedefi haline getiriliyor. Federal hükümetin dini bir topluluk için oluşturduğu harita, ayrımcıdır, insanlık dışıdır ve şiddetle reddedilmelidir" ifadelerini kullandı. SPÖ‘lü siyasetçi Muhammed Yüksek de "Yarın bir cami yakılır ya da saldırıya maruz kalırsa, bunun sorumluları hükümette aranmalı" dedi.