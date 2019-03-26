Avusturyalı Aşırı Sağcı İsim Yeni Zelanda Saldırganıyla Bağlantılı mı?

Avusturya’da aşırı sağcı aktivist Martin Sellner hakkında, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki cami saldırısının zanlısından geçmişte bağış aldığı iddiasıyla kovuşturma başlatıldı. Avusturya Kimlikçiler Hareketi grubunun öncüsü Sellner, soruşturma kapsamında evinin arandığını ve elektronik cihazlarına el konulduğunu belirtti.

Sellner, sosyal medya hesaplarından yaptığı bir açıklamada emniyet birimlerinin Pazartesi günü evinde arama yaptığını duyurdu. Avusturya İçişleri Bakanlığı da soruşturmanın Graz Savcılığı direktifleri doğrultusunda yürütüldüğünü açıkladı.

Graz savcılığı da soruşturmanın terörle mücadele kanunları çerçevesinde yürütüldüğünü bildirdi.

Savcılık sözcüsü Hansjoerg Bacher, haber ajansı Associated Press'e yaptığı açıklamada Sellner’in saldırıların zanlısı Brenton Tarrant’tan ‘orantısız oranda bağış’ aldığını ileri sürdü. Bacher, “Bağışların çoğu ikili hanelerde ancak bu şahıstan gelen dört haneli bir miktar” dedi.

YouTube sayfasından bir videoda verdiği mesajla hakkındaki iddiaları reddeden aşırı sağcı aktivist Martin Sellner ise, “Saldırıyla hiçbir ilgim yok” ifadelerini kullandı; ancak bağış aldığı iddialarını reddetmedi. Sellner saldırgandan gelen bağışları hayır kurumlarına bağışlayacağını söyledi.

