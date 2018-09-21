Avusturyalı gazeteci Max Zirngast Türkiye'de tutuklandı

Zirngast ifadesinde "Suçlandığım örgütü bilmiyorum. Almanca, İngilizce ve Türkçe dilleri arasında çeviri yapıyorum" dedi.Terör suçlamasıyla dokuz gün önce Ankara'da gözaltına alınan Avusturyalı gazeteci Max Zirngast, Perşembe gecesi "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi. Türkiye'de yaşayan gazeteci ve araştırmacı 29 yaşındaki Max Zirngast, Ankara'da 11 Eylül'de iki arkadaşıyla beraber gözaltına alınmıştı. Gözaltı süresi uzatılan Zirngast, dün savcılığa ifade verdi. Avusturyalı gazeteci savcılık ifadesinde, araştırmacı olduğunu belirterek, evinde sol ve sağ ideolojiye ait kitaplar olduğunu, Toplumsal Özgürlük Partisi’nin herhangi bir yasa dışı faaliyetinde yer almadığını söyledi. Savcı Zirngast'a, sosyalist yazar Dr. Hikmet Kıvılcımlı için düzenlenen bir anmada açılan "Parlak Bir Kitap Değil Savaşçı Bir Hayat" afişini; DHKP-C, MLKP, THKO, PKK örgütleri ile herhangi bağlantısının olup olmadığını ve toplumsalozgurluk.org sitesinde yayınlanan bazı yazılarını sordu.

"ODTÜ'de sunum yaptım" Avusturyalı gazeteci ve araştırmacı, savcılık ifadesinde, sosyalist bir insan olarak evrensel değerleri savunduğunu ve üç senedir Türkiye'de yaşadığını söyledi. Zirngast, "Ben hiçbir şekilde gizli faaliyette bulunmadım. Şimdi de hayatımı kurmak için ev aldım. Suçlandığım örgütü bilmiyorum. Almanca, İngilizce ve Türkçe dilleri arasında çeviri yapıyorum. Evimde bulunan kitapların bir çoğu Hikmet Kıvılcımlı'ya aittir. ODTÜ'de okurken Kıvılcımlı hakkında hocama sunum yaptım" dedi. Avukatı Murat Yılmaz ise, müvekkilinin Türkiye'de yasal bir şekilde bulunduğunu, yazılarının terörü savunmadığını ve terör amacı doğrultusunda bir faaliyeti bulunmadığını ifade etti. "İlk günden beri kitaplar soruluyor" Dokuz gündür gözaltında bulunan Max Zirngast, "TKP (Türkiye Komünist Partisi) Kıvılcım Örgütü" üyesi olduğu gerekçesiyle dün gece iki arkadaşıyla beraber tutuklandı. DW Türkçe'ye konuşan avukat Tamer Doğan, dosyada Zirngast'ın tutuklanmasını gerektirecek hiçbir husus bulunmadığını belirterek, "ODTÜ'de hocasının denetiminde Hikmet Kıvılcımlı sunumu yapmış. Evindeki kitaplar yasadışı değil, Dr. Hikmet Kıvılcımlı'ya ait kitaplar var. İlk günden beri bu kitapların neden evinde bulunduğu soruluyor" dedi. Doğan ayrıca, örgüt üyeliği ile suçlanmasına karşı örgütle irtibatına dair detaylı soru yöneltmediğini de dile getirdi.