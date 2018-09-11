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Avusturyalı gazeteci Türkiye'de gözaltına alındı

11.09.2018 23:20 | Son Güncelleme

Avusturyalı gazeteci Max Zirngast'ın "terör" suçlamasıyla Ankara'da terörle mücadele ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

Avusturyalı gazeteci Türkiye'de gözaltına alındı

Avusturyalı gazeteci Max Zirngast'ın görev yaptığı re:volt adlı derginin Twitter hesabından yapılan açıklamada, gazetecinin bu sabah saat 05:00'te Ankara'da terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Türkiye bütün karşıt sesleri bastırmaya çalışıyor. Bunu başaramayacak!" ifadeleri yer aldı.

Polislerin Zirngast'ın yanı sıra kimliği açıklanmayan başka kişileri de gözaltına aldığı bildirildi. Derginin Twitter hesabında ayrıca, gözaltının gerekçesinin "terör" suçlamasının yanı sıra "büyük olasılıkla siyasi yayınlar" olduğu da belirtildi.

re:volt dergisi, uluslararası haber ajansı Reuters'a e-posta yoluyla yaptığı açıklamada Zirngast ile ilgili olarak, "Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan yazarımız özgürlük ve demokrasi için mücadele eden tutkulu solcu bir aktivisttir" dedi. Almanca yayımlanan sol eğilimli re:volt dergisinin verdiği bilgilere göre, gazeteci son dönemde PKK ile ilgili haberlere imza attı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün Avusturya'daki şubesi, Zirngast'ın derhal serbest bırakılmasını talep etti. Zirngast'ın gözaltına alınması sonrasında bir açıklama yayınlayan örgüt, "Muhalif siyasi görüşler tutuklama ve sindirme için gerekçe oluşturamaz ki bu Türkiye'de giderek daha fazla oluyor" dedi.

Gazeteci Max Zirngast'ın gözaltına alındığı Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından da doğrulandı. Bakanlık, olayla ilgili daha fazla bilgi vermedi.

Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün hazırladığı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 157'inci sırada yer alıyor.

AFP,rtr/BÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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