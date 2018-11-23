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Avusturyalı rahipten başörtüsü yasağı hazırlığına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 20:36 | Son Güncelleme

Rahip Paul Zulehner: - "Devletin başörtüsüne müdahale etmesi, tamamen totaliter bir saldırıdır"

VİYANA (AA) - Avusturyalı rahip ve teolog Paul Zulehner, aşırı sağcı hükümetin anaokullarında yürürlüğe giren başörtüsü yasağını, ilkokullarda da uygulamak istemesine tepki göstererek "Devletin başörtüsüne müdahale etmesi, tamamen totaliter bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Zulehner, Kurier gazetesine yaptığı açıklamada, hükümetin meclis eğitim komisyonuna taşıdığı ilkokullarda başörtüsünün yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısının "mantık dışı bir yasak" olduğunu belirtti.

Başbakan Sebastian Kurz'un, 2013'te entegrasyondan sorumlu devlet sekreteri görevini sürdürürken kendisine ülkedeki Müslümanlara ilişkin bir araştırma yaptırdığını aktaran Zulehner, bu araştırmada ülkedeki üçüncü nesil kız çocuklarının, ailelerine oranla ciddi farklılık ortaya koyduklarını, kendilerini "göçmen asıllı" hissetmediklerini tespit ettiklerini bildirdi.

Zulehner, "Devletin başörtüsüne müdahalesi, tamamen totaliter bir saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Başörtüsü yasaklanıyorsa haç da yasaklansın"

Avusturya'daki Müslüman genç kızların hükümetin yorumladığı gibi bireyler olmadığına dikkati çeken Zulehner, aşırı sağcı hükümetin hangi hakla başörtüsü konusuna müdahil olduğunu anlamlandıramadığını ifade etti.

Zulehner, hükümetin dini gruplar arasında adaletsizce hareket ettiğini söyleyerek "Eğer başörtüsü yasaklanıyorsa bütün okullardan haç işareti de derhal kaldırılmalı." görüşünü paylaştı.
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- İlkokulda başörtüsü yasağı hazırlığı

Aşırı sağcı hükümet başörtüsünün ilkokullarda yasaklanmasını öngören yasa tasarısı hazırlayarak dün meclis eğitim komisyonuna taşıdı.

Yasa tasarısına göre, ilkokul öğrencilerinin 10 yaşına kadar başlarını örtmeleri yasaklanacak. Yasak yalnız Müslümanlara ait başörtüsünü değil aynı zamanda Sihizm dini mensuplarının kullandığı türbanı da kapsayacak.

Aşırı sağcı hükümet, Müslüman ve Sih çocuklarına başlarını örtme yasağı getirirken, Yahudi çocuklarının taktığı "kipayı" yasak kapsamı dışında tutuyor.

Toplumun geniş kesimi tarafından tepkiyle karşılanan başörtüsü yasağı hazırlığı, hükümetin ülkenin gerçek sorunlarını örtbas etmek için başvurduğu bir yöntem olarak yorumlanıyor.

Aşırı sağcı koalisyon, yasa tasarısını meclisin 3'te 2 çoğunluğu ile geçirerek anayasa hükmünde bir yasa olması için çabalıyor. Yasa tasarısının anayasa hükmünde bir yasa olması durumunda Anayasa Mahkemesinin müdahale hakkı ortadan kalmış oluyor. Ancak muhalefet partileri bu konuya sıcak bakmıyor.

Öte yandan hükümet, yasa tasarısına ilişkin muhalefetle pazarlık yapmayacağını açıklayarak yasayı muhalefet olmaksızın meclisten geçirmeyi planlıyor.

Avrupa'da İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığının "merkezi" haline geldiği belirtilen Avusturya'da önceki gün anaokullarında başörtüsü yasağı meclisten geçerek yasalaşmıştı.

Ayrıca Ekim 2017'de yüzün tanınmayacak şekilde örtülmesini yasaklayan ve halk içinde "burka yasağı" olarak bilinen uygulama hayata geçirilmişti.

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