Avusturyalı rahipten başörtüsü yasağı hazırlığına tepki

Avusturya'daki Müslüman genç kızların hükümetin yorumladığı gibi bireyler olmadığına dikkati çeken Zulehner, aşırı sağcı hükümetin hangi hakla başörtüsü konusuna müdahil olduğunu anlamlandıramadığını ifade etti.

Başbakan Sebastian Kurz'un, 2013'te entegrasyondan sorumlu devlet sekreteri görevini sürdürürken kendisine ülkedeki Müslümanlara ilişkin bir araştırma yaptırdığını aktaran Zulehner, bu araştırmada ülkedeki üçüncü nesil kız çocuklarının, ailelerine oranla ciddi farklılık ortaya koyduklarını, kendilerini "göçmen asıllı" hissetmediklerini tespit ettiklerini bildirdi.

Zulehner, Kurier gazetesine yaptığı açıklamada, hükümetin meclis eğitim komisyonuna taşıdığı ilkokullarda başörtüsünün yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısının "mantık dışı bir yasak" olduğunu belirtti.

VİYANA (AA) - Avusturyalı rahip ve teolog Paul Zulehner, aşırı sağcı hükümetin anaokullarında yürürlüğe giren başörtüsü yasağını, ilkokullarda da uygulamak istemesine tepki göstererek "Devletin başörtüsüne müdahale etmesi, tamamen totaliter bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Zulehner, hükümetin dini gruplar arasında adaletsizce hareket ettiğini söyleyerek "Eğer başörtüsü yasaklanıyorsa bütün okullardan haç işareti de derhal kaldırılmalı." görüşünü paylaştı.

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- İlkokulda başörtüsü yasağı hazırlığı

Aşırı sağcı hükümet başörtüsünün ilkokullarda yasaklanmasını öngören yasa tasarısı hazırlayarak dün meclis eğitim komisyonuna taşıdı.

Yasa tasarısına göre, ilkokul öğrencilerinin 10 yaşına kadar başlarını örtmeleri yasaklanacak. Yasak yalnız Müslümanlara ait başörtüsünü değil aynı zamanda Sihizm dini mensuplarının kullandığı türbanı da kapsayacak.

Aşırı sağcı hükümet, Müslüman ve Sih çocuklarına başlarını örtme yasağı getirirken, Yahudi çocuklarının taktığı "kipayı" yasak kapsamı dışında tutuyor.

Toplumun geniş kesimi tarafından tepkiyle karşılanan başörtüsü yasağı hazırlığı, hükümetin ülkenin gerçek sorunlarını örtbas etmek için başvurduğu bir yöntem olarak yorumlanıyor.

Aşırı sağcı koalisyon, yasa tasarısını meclisin 3'te 2 çoğunluğu ile geçirerek anayasa hükmünde bir yasa olması için çabalıyor. Yasa tasarısının anayasa hükmünde bir yasa olması durumunda Anayasa Mahkemesinin müdahale hakkı ortadan kalmış oluyor. Ancak muhalefet partileri bu konuya sıcak bakmıyor.