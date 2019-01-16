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Avusturyalı sanatçının oğlunun cenazesi, ülkesine gönderildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 12:50 | Son Güncelleme

6 AY ÖNCE VİLLA SATIN ALMIŞ Antalya'nın Serik ilçesindeki evinde ölü bulunan Avusturyalı sanatçı Peter Alexander'ın oğlu Michael Neumayer'in, Kadriye Mahallesi'nde 6 ay önce villa satın aldığı ve burada yaşamaya başladığı belirtildi.

Avusturyalı sanatçının oğlunun cenazesi, ülkesine gönderildi (2)

6 AY ÖNCE VİLLA SATIN ALMIŞ
Antalya'nın Serik ilçesindeki evinde ölü bulunan Avusturyalı sanatçı Peter Alexander'ın oğlu Michael Neumayer'in, Kadriye Mahallesi'nde 6 ay önce villa satın aldığı ve burada yaşamaya başladığı belirtildi. Kendi halinde mütevazı yaşam sürdüren Neumayer'ın, 2 bakıcı ve 1 şoförüyle birlikte villada yaşadığı kaydedildi.
'BİZLERE ÇOK SICAK DAVRANIYORDU'
Site yöneticisi Kadir Çetin, "Michael Neumayer Bey'in ölüm haberini aldıktan sonra çok üzüldük. Çok iyi bir insandı. Bundan 6 ay kadar önce sitemizde bir villa satın alarak burada yaşamaya başlamıştı. Zaman zaman kendisiyle selamlaşıyorduk. Bizlere karşı çok sıcak davranıyordu. Kendisinin ünlü bir sanatçının oğlu olduğunu, hakkında çıkan haberlerden öğrendik. Mekanı cennet olsun" dedi.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)
FOTOĞRAFLI

Avusturyalı sanatçının oğlunun cenazesi, ülkesine gönderildi (2)Avusturyalı sanatçının oğlunun cenazesi, ülkesine gönderildi (2)

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