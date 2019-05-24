Avusturyalı seyahat acenteleri rotayı Şanlıurfa'ya çeviriyor

Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürlüğünün daveti üzerine Türk Hava Yolları sponsorluğunda Avusturya'nın önde gelen 14 seyahat acentesinin temsilcisi, Türkiye'nin kültür turlarındaki en önemli merkezlerinden birisi olan Şanlıurfa'ya geldi. Konuk heyet, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi ve konik kubbeli evleriyle bilinen Harran'ı ziyaret etti. Avusturya heyeti Göbeklitepe'deki arkeolojik bulguları gözlemleyerek merak ettikleri sorulara rehberler aracılığıyla yanıt aldı.

Heyet sözcüsü Martin Florian, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kültür turizmi açısından dünyanın en önemli ülkelerinin başında geldiğini söyledi. Avusturya'da tarihi mekanlara özel ilgi duyan ciddi bir kitle bulunduğunu anlatan Florian, özellikle son yıllarda Avusturya'da Göbeklitepe'nin sıkça tarih turlarında gündeme gelmeye başladığını ifade etti.

Florian, Göbeklitepe'nin insanlığın en eski yerleşim yeri olarak korunmuş çok özel bir yer olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"İlk gördüğümde inanasım gelmedi, beklediğimden daha fazla güzellikle karşılaştım. Buradaki misafirperverliğe çok bayıldım. Hava sıcaklığı da çok hoşuma gitti çünkü bizim oralar bayağı soğuk. Yemeklerin lezzeti de çok hoş, hayatımda hiç böyle tatları alabildiğim bir yemek yemedim. Gezdiğimiz her yer çok hoşuma gitti. Misafirperverlik çok hoşuma gitti, aklımdan çıkmıyor. Göbeklitepe burada bizim çok ilgimizi çekti. Yemeklerde çok farklı tatların bir arada olması hakikaten çok hoş, önemli bir unsur. Buradaki yerel halkın yaşam tarzı da çok hoşumuza gitti. Harran'da yerel kıyafetli insanları gördük, hayvanların arasında iç içe son derece doğal bir ortam var. Avusturya için burası çok önemli ve keşfedilmemiş bir destinasyon olarak öne çıkmaya başlayacaktır."