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Avusturyalı sörfçü köpek balığından son anda kurtuldu

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2020 14:49 | Son Güncelleme

Avusturalyalı profesyonel sörfçü Matt Wilkinson okyanusta sörf denemesi yaptığı sırada ölümle burun buruna geldi.

Avusturyalı sörfçü köpek balığından son anda kurtuldu

Avusturalyalı profesyonel sörfçü Matt Wilkinson okyanusta sörf denemesi yaptığı sırada ölümle burun buruna geldi. Köpek balığı tarafından takip edilen Wilkinson ölümden son anda kurtuldu.

Avusturyalı profesyonel sörfçü Matt Wilkinson, Ballina sahili açıklarında sörf denemesi yaptığı sırada köpek balığı tarafından parçalanmaktan son anda kurtuldu.Wilkinson, kendisini takip eden yaklaşık 2.5 metre boyundaki dev köpek balığı, bölgede keşif yapan drone sayesinde farkedildi.

Olay anı drone'la kayda alındı. Wilkinson medyaya yaptığı açıklamada, “Bir su sıçraması ve ses duydum, etrafa baktım ancak bir şey göremedim. Drone’u kontrol edenler bana tehlikeli bir köpek balığının yakınlarımda dolaştığını ve derhal sahile dönmem gerektiğini söyledi” diye konuştu.

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