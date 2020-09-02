HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avusturya'nın Casusluk İddiasına Türk Dışişleri'nden Yanıt

Avusturya'nın Casusluk İddiasına Türk Dışişleri'nden Yanıt

02.09.2020 10:51 | Son Güncelleme

Avusturya’nın, ülkede yakalanan bir kişi hakkında Türkiye adına casusluk yaptığı iddialarına Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yanıt verdi. Aksoy iddiaların mesnetsiz olduğunu söyledi

Avusturya'nın Casusluk İddiasına Türk Dışişleri'nden Yanıt

Avusturya’nın ülkede yakalanan bir kişi hakkında Türkiye adına casusluk yaptığı iddialarına Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yanıt verdi. Aksoy, konuya ilişkin bir soru üzerine bunun mesnetsiz bir iddia olduğunu ve arkasında Türkiye karşıtlarının olduğunu söyledi.

Aksoy “Avusturya makamlarınca ülkemiz hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları reddediyoruz. Bu iddiaların arkasında Türkiye karşıtı çevrelerin olduğu aşikardır. Avusturya Hükümetinin, bu iddialardan tamamen gayri-ciddi reflekslerle ülkemizi itham eden sonuçlar çıkarmasını hayretle karşılıyoruz. Yapılan beyanlar, Avusturya siyasetinin, popülist söylem sarmalından ve Türkiye karşıtlığı saplantısından kurtulamadığını da bir kez daha göstermiştir. Bu durumun, Avusturya’daki Türk toplumunun huzurunu kaçırdığı ve Türkiye

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREser Yenenler: 15 gitti, 15 kaldıEser Yenenler: 15 gitti, 15 kaldı
O ilimizde flaş koronavirüs kararı! Tamamı yasaklandıO ilimizde flaş koronavirüs kararı! Tamamı yasaklandı
2020 KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?2020 KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?
En Çok Okunan Haberler
Yeni yasaklar gelecek mi? Gözler kritik toplantıda
Yeni yasaklar gelecek mi? Gözler kritik toplantıda
Dikkat! Sıcaklıklar artacak: Dışarı çıkmayın
Dikkat! Sıcaklıklar artacak: Dışarı çıkmayın
Ayasofya'ya saldıracaklarmış!
Ayasofya'ya saldıracaklarmış!
Acun Ilıcalı, Süper Lig'den bir ismi daha transfer etti!
Acun Ilıcalı, Süper Lig'den bir ismi daha transfer etti!
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
Herkes onu merak ediyordu! Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu
İlginizi Çekebilir
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diğer Haberler
Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti
Erkek arkadaşından ayrılmak istedi, akılalmaz olay ortaya çıktı
1 aydır kayıp olan Yakup, internet kafede oyun oynarken bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesinde yeni gelişme
Barış Atay'ın darbedilmesinde yeni gelişme
Kaş'ta Türk savaş gemileri hazır bekliyor
Kaş'ta savaş gemileri hazır bekliyor
Sular çekildi mezarlıklar gün yüzüne çıktı
Sular çekildi mezarlıklar gün yüzüne çıktı
Konya'da flaş koronavirüs kararları! Düğün ve toplu organizasyonların tamamı yasaklandı
O ilimizde flaş koronavirüs kararı! Tamamı yasaklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.