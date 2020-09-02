Avusturya'nın Casusluk İddiasına Türk Dışişleri'nden Yanıt

Avusturya’nın ülkede yakalanan bir kişi hakkında Türkiye adına casusluk yaptığı iddialarına Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yanıt verdi. Aksoy, konuya ilişkin bir soru üzerine bunun mesnetsiz bir iddia olduğunu ve arkasında Türkiye karşıtlarının olduğunu söyledi.

Aksoy “Avusturya makamlarınca ülkemiz hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları reddediyoruz. Bu iddiaların arkasında Türkiye karşıtı çevrelerin olduğu aşikardır. Avusturya Hükümetinin, bu iddialardan tamamen gayri-ciddi reflekslerle ülkemizi itham eden sonuçlar çıkarmasını hayretle karşılıyoruz. Yapılan beyanlar, Avusturya siyasetinin, popülist söylem sarmalından ve Türkiye karşıtlığı saplantısından kurtulamadığını da bir kez daha göstermiştir. Bu durumun, Avusturya’daki Türk toplumunun huzurunu kaçırdığı ve Türkiye

