Avusturya'nın yeni başbakanı Nehammer

İçişleri Bakanı Karl Nehammer ülkenin yeni başbakanı olacak.Avusturya'da Alexander Schallenberg'in dün istifa etmesi sonrasında, içişleri bakanlığı görevinde olan Karl Nehammer'in bu boşluğu dolduracağı belli oldu. Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Federal Yönetim Kurulu, Nehammer'i oybirliğiyle parti genel başkanı ve başbakan adayı olarak seçti.

Avusturya eski başbakanı Sebastian Kurz, hakkındaki görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçlamaları nedeniyle başbakanlıktan istifa etmiş, dün de parti genel başkanlığı ve meclis grup başkanlığı görevlerine veda ettiğini açıklamıştı. Kurz'un siyasete vedasını açıklamasından birkaç saat sonra, halefi Alexander Schallenberg başbakanlıktan istifasını sunmuştu.

Schallenberg istifasının gerekçesini "Avusturya'nın en güçlü partisinde Başbakanlık ve parti genel başkanlığı görevlerini en kısa zamanda yeniden aynı ismin üstlenmesi gerektiğine güçlü bir şekilde inanıyorum" diye açıklamış ve ÖVP'nin başına geçmeyi hiçbir zaman düşünmediğini söylemişti.

Bu gelişmenin ardından ÖVP Federal Yönetim Kurulu, Karl Nehammer'i parti genel başkanı ve başbakan adayı olarak seçti. Nehammer konuyla ilgili Viyana'da gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu güvenoyunu almış olmak benim için kişisel bir onur" dedi.

Schallenberg dışişleri bakanlığını üstlenecek

Nehammer ayrıca kabinedeki diğer değişikliklerle ilgili bilgi verdi. Başbakanlıktan ayrılan Schallenberg'in daha önce bulunduğu dışişleri bakanlığı görevine geri döneceğini, kendisinin yürüttüğü içişleri bakanlığı görevini Gerhard Karner'in üstleneceğini, ülkenin yeni maliye bakanının Magnus Brunner, eğitim bakanının da Martin Polaschek olacağını duyurdu. Koalisyonun diğer ortağı Yeşiller'in ise sahip olduğu bakanlıklarda değişikliğe gitmeyeceği öğrenildi.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in Nehammer'in başbakan adaylığını onaylaması gerekiyor ancak buna formalite gözüyle bakıyor. Avusturya haber ajansı APA'ya göre Nehammer'in ve yeni bakanlar kurulunun yemin ederek göreve başlaması Pazartesi sabah saatlerinde gerçekleşmiş olacak.

49 yaşındaki Nehammer Avusturya'nın 2016 yılından bu yana gördüğü beşinci başbakan olacak. Avusturya'da iktidarda ÖVP ile Yeşiller'den oluşan koalisyon hükümeti bulunuyor.

Düzensiz göç ve radikal İslamcılığa karşı sert tutum

Viyana doğumlu olan Nehammer uzun yıllar boyunca orduda görev yapmış bir isim. 2017 yılında parlamentoya seçilen Nehammer üç yıl sonra içişleri bakanlığı görevine geldi.

2 Kasım 2020 tarihinde Nehammer'in içişleri bakanlığı sırasında Avusturya'daki radikal İslamcı saldırı düzenlendi ve bu saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırı öncesine güvenlik makamlarının açıkları nedeniyle içişleri bakanlığı, Avusturya'da eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Bir araştırma komisyonunun bulgularına göre güvenlik makamları saldırganların yarattığı tehlikeye müdahale fırsatlarını birden fazla kez değerlendiremedi.

Nehammer Avusturya kamuoyunda düzensiz göçe ve radikal İslamcı akımlara karşı sertlik yanlısı tutumuyla biliniyor.

AFP, dpa, Reuters / EC, JD

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