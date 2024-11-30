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Bu Kış Soğuklara Meydan Oku! Fonksiyonel Detaylarıyla Vazgeçilmeziniz Olacak ''Ömürlük' Dedirten AVVA Montları!
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Bu Kış Soğuklara Meydan Oku! Fonksiyonel Detaylarıyla Vazgeçilmeziniz Olacak ''Ömürlük' Dedirten AVVA Montları!

12.11.2024 15:57
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Kış geliyor, peki siz hazır mısınız? AVVA, sizi kış boyunca sıcak tutarken stilinizden ödün vermemenizi sağlayacak montlarıyla 2024-2025 Kış sezonuna damgasını vuruyor! Tercihinize göre %100 kaz tüyü ve elyaf doluma sahip, birbirinden farklı ve konforlu özellikleriyle dikkat çeken montları aşağıda bulabilirsiniz.

1. Soğuk Havalara Karşı Kalkanınız -20 Dereceye Kadar Korumalı Isı Yalıtımlı Montlar

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Sıcaklık hissini maksimum seviyeye çıkaran ve -20 dereceye kadar koruma sağlayan bu mont ile kışın yapılacak tüm aktivitelere rahatlıkla katılabilirsiniz. Kollarında bulunan elastik manşetler, termal koruma sağlar ve bel kısmındaki fonksiyonel kayak bel bandı, soğuk havanın içeri girişini engeller. Bu bandı isteğinize göre takıp çıkarabilirsiniz. Astarlı kapüşon özelliği ise; ekstra sıcaklık ve koruma sağlar.
Üzerinde bulunan büzme ipleri sayesinde de genişliğini istediğiniz gibi ayarlanabilir.

Su itici özellikte olan kumaşın iç kısmında bulunan ısı göstergeli termometre aksesuarı ile vücut ısınızı kontrol edebilirsiniz.

Şıklığı, dayanıklılığı ve üstün işlevselliği olan bu mont ile de hem kayak pistlerinde hem de günlük hayatınızda fark yaratın.

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2. Siyah Sevenler için Şıklık ve İşlevsellik Bir Arada

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Günlük kullanımdan iş hayatına, her ortamda uyumlu bir görünüm sunan bu mont, %100 kaz tüyü dolgusu, hafif yapısı ve yumuşak astarı sayesinde, soğuk kış günlerinde vazgeçilmeziniz olacak.

Su itici kumaş özelliği ve kollarında bulunan parmak geçmeli kol ucu ekstra termal koruma sağlar. Fonksiyonel bel bandı, soğuk hava girişini engeller. İç kısmında bulunan mont askılık detayı, montunuzu her yerde kolaylıkla taşıyabilmenize yardımcı olur.

Siyah giymeyi sevenlerin favori parçası olacak bu mont ile soğuk kış günlerinde stilinize şıklık katın.

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3. Termometre Göstergeli Dayanıklı ve Uzun Ömürlü Maksimum Koruma

avva mynet mavi (1)

Soğuk hava koşullarına meydan okumak için tasarlanan bu mont, su itici kumaşı, yoğun yağmur ve kara karşı üstün koruma sağlarken, rüzgar geçirmez yapısıyla sizi her zaman sıcak ve konforlu tutar.

Montun kapüşonu çıkarılabilir özellikte ve astarlıdır. İç mont askılık detaylarına sahip olan bu ürün, bel kısmında soğuk hava girişini engelleyen bir fonksiyona da sahiptir

Kollarında cırt cırtlı aksesuar bulunan mont, yan dikişlerde bulunan fermuarıyla hem işlevsel hem de rahat bir kullanım deneyimi sunmasına yardımcı olur.

Kış sezonunun trendlerini yansıtırken soğuk havaları stil sahibi bir şekilde karşılamanızı sağlayan AVVA montlarıyla soğuğu geride bırakın ve kendinizi sıcak, rahat ve şık hissetmenin keyfini çıkarın!

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4. Her Kombine Uyum Sağlayan Şık ve Fonksiyonel Tasarım

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Bu kapüşonlu mavi mont, kış gardırobunuza şıklık ve konfor katacak. Ayarlanabilir yaka tasarımı ve göz alıcı rengiyle gözleri üzerine çekerek, %100 kaz tüyü dolgusuyla üstün sıcaklık sağlar. Ayrıca su itici ve rüzgar geçirmez özellikleri sayesinde soğuk ve yağmurlu havalarda sizi korur ve sıcak tutar.

Her kombinle mükemmel uyum sağlayacak ve sizi kış aylarında ortamın yıldızı yapacak bu mont için avva.com.tr’yi ziyaret edin.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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mont erkek
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