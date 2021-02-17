Axiom Space, dünyanın ilk ticari uzay istasyonu için milyonlarca dolar topladı

Dünyanın ilk ticari uzay istasyonu girişimi için önemli bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmanın arkasında Axiom Space adında ABD'li bir şirket var. Şirket, herkesin dikkatini çeken dünyanın ilk özel uluslararası uzay istasyonu projesi için harekete geçti ve firmanın projesi önemli bir aşamayı daha geride bıraktı.

HEM ASTRONOTLARA HEM ŞİRKETLERE HİZMET VERECEK

TechCrunch'ın haberine göre, ABD'nin Houston şehrinde faaliyet yürüten Axion Space, dünyanın ilk ticari uzay istasyonu için 130 milyon dolar topladı. Şirketin istasyon ile birlikte ilk hedefi ise özel şirketlerin geliştirdiği uzay modüllerinin Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) eklenmesi. Şirket yaptığı açıklamada ise projenin hem uzay ajanslarında görev alan astronotlara hem de özel şirketlere ve araştırmalara hizmet vereceğini ifade ediyor.

AXİOM SPACE'İN HEDEFİ 2024

Şirketin uzun vadeli hedefi ise ISS'ye eklenen modüllerin istasyondan ayrılarak, kendi istasyonunu oluşturması. Ancak bu hedefin oldukça ilginç olduğunu söylemek gerek. Axiom Space, dünyanın ilk özel uluslararası uzay istasyonu projesini 2024 yılında hayata geçirmeyi planlıyor.

