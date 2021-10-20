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  4. AY 4.2 varyantı nedir? Yeni mutasyon alarmı! Koronavirüs AY 4.2 varyantı belirtileri neler?

AY 4.2 varyantı nedir? Yeni mutasyon alarmı! Koronavirüs AY 4.2 varyantı belirtileri neler?

20.10.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’deki vaka artışının sebebi olarak açıklanan ve en bulaşıcı tür olabileceği ifade edilen AY 4.2 varyantının İsrail’de tespit edildiği açıklandı. Varyantın, Delta varyantının alt varyantı olduğu açıklandı ve bu türün Avrupa’dan gelen 11 yaşındaki bir çocukta tespit edildiği de belirtildi. Peki AY 4.2 varyantı nedir?Koronavirüs AY 4.2 varyantı belirtileri neler? İşte ayrıntılar...

AY 4.2 varyantı nedir? Yeni mutasyon alarmı! Koronavirüs AY 4.2 varyantı belirtileri neler?

Yeni tespit edilen AY 4.2 varyantının İsrail’de tespit edildiği açıklandı. Varyantın, Delta varyantının alt varyantı olduğu duyuruldu. Peki AY 4.2 varyantı nedir?

KORONAVİRÜS AY 4.2 VARYANTI NEDİR?

Son gelişmelere göre İngiltere’de tespit edilen ve daha bulaşıcı olabileceği belirtilen corona virüsün yeni varyantı İsrail’de tespit edildi. Ülke Sağlık bakanlığı tarafından yapılan konuşmada, "Avrupa'da bir dizi ülkede keşfedilen AY 4.2. varyantı İsrail'de tespit edildi" açıklaması yapıldı.

Bakanlık, taşıyıcının Avrupa'dan gelen 11 yaşındaki bir çocuk olduğunu belirtti ve vakanın Tel Aviv'deki Ben Gurion havaalanında tespit edildiğini sözlerine ekledi.
Bakanlık, çocuğun karantinaya alındığını ve başka herhangi bir temaslı vaka tespit edilmediğini söyledi.

İsrail sınırlarını yeniden açmayı planlarken, vaka sayısındaki artış sonrasında erteleme kararı aldı. Ağustos sonu ve Eylül başında günlük vaka sayısı günlük 11 bini aşarken, yetkililer, enfeksiyonlarla mücadele kapsamında Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozunu vatandaşlara uygulamak için ise kampanya başlattı. Ayrıca Çarşamba günü, yetkililer ülkede bin 487 yeni vaka bildirdi.

AY 4.2 VARYANTI EN BULAŞICI TÜR OLABİLİR

İngiltere’de bilim insanları, ülkede Covid-19 vakalarının artmasından sorumlu olan ve dünyada baskın tür haline gelen Delta varyantından daha bulaşıcı olabilen yeni bir varyantı izlediklerini açıklamıştı. AY 4.2 ismi verilen varyantın halihazırda Birleşik Krallık vakalarının neredeyse yüzde 10'unu oluşturduğu ifade edilirken, Cambridge'deki Wellcome Sanger Enstitüsü'nde Covid-19 Genomik Girişimi direktörü Jeffrey Barrett ve University College London Genetik Enstitüsü müdürü Francois Balloux, AY 4.2'nin dünyada baskın tür olan Delta varyantından yüzde 10 ila 15 daha bulaşıcı göründüğünü söylemişti.

AY 4.2 BELİRTİLERİ NELER?

Yeni varyantın belirtileri henüz net olarak açıklanmasa da Delta ve Koronavirüs belirtileri ile hemen hemen aynı olduğu, ancak daha riskli ve bulaşıcı olduğu biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) virüs

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