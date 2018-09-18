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Ay'a gidecek ilk turist belli oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 18.09.2018 10:20 | Son Güncelleme

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Ay'a göndereceği ilk turistin kimliğini açıkladı. Tarihi yolculuk için seçilen kişi 42 yaşındaki Japon girişimci Yusaku Maezawa oldu. 42 yaşındaki Japon girişimci, Spacex'in yeni uzay aracıyla Ay'ın etrafından bir hafta dolaşıp, dünyaya dönecek

Ay'a gidecek ilk turist belli oldu

42 yaşındaki Maezawa, yanında 8 misafiri ile birlikte 2023 yılında Spacex'in yeni uzay aracıyla Ay'ın etrafından dolaşacak.

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2023 yılında gerçekleşmesi planlanan bir hafta sürecek yolculuğun ücreti açıklanmadı. Elon Musk ödemeyi peşin aldıklarını ve parayı BFR'nin geliştirmeye harcayacaklarını belirtti. BFR ile Ay'a gidecek ilk uzay turisti Yusaku Maezawa Japon giyim markası Zozotown'ın sahibi. Yapılacak uçuşun bütün koltuklarını satın aldığını duyuran girişimci çocukluğundan bu yana Ay'a gitme hayalleri kurduğunu ve 8 sanatçıyı da yanında götüreceğini kaydetti. Ancak isimler açıklanmadı.

1972'deki Apollo görevinden bu yana hiçbir insan Ay'a ayak basmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Ay Elon Musk ay'a ziyaret SpaceX turist Yusaku Maezeawa

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