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Ay'a gönderilecek uzay aracının detayları paylaşıldı! Uzay görevine hangi Türk gidecek? Gözler Erdoğan'a çevrildi

13.12.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Uzay Ajansının (TUA) hazırladığı Milli Uzay Programı içinde yer alan "Ay Araştırma Programı-1 (AYAP-1)" için tasarlanan uzay aracına ait ilk detaylar paylaşıldı. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım da Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için 5 adayın kaldığını ve isimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını duyurdu.

Ay'a gönderilecek uzay aracının detayları paylaşıldı! Uzay görevine hangi Türk gidecek? Gözler Erdoğan'a çevrildi

TUA'nın sosyal medya hesabından, Ajansın 4'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yapıldı. TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım da katıldığı yayında uzayda görev alacak ilk adayın belirlenme süreciyle ilgili ayrıntıları anlattı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Uzay aracı görselinin yer aldığı paylaşımda, yönlendirilebilir güneş paneli, S-Bant alıcı ve verici yama antenler, sabit güneş paneli, yardımcı itki motorları, ana itki motorları, yıldızizler, yönlendirilebilir X-Bant anteni, yüksek çözünürlüklü kamera gibi bileşenler gösterildi.

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SİSTEMLER GELİŞTİRİLİYOR

TUA'dan edinilen bilgiye göre, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından tasarlanan uzay aracı iki ayrı modülden oluşacak.

Platform modülü, hem Ay'a ulaşmak için gereken ateşlemelerin yapılması hem de Ay'a ulaştıktan sonra gerçekleştirilecek seyrüsefer, görüntüleme ve bilimsel veri toplama gibi görevlerin yerine getirilmesi için gereken çeşitli alt sistemleri barındırıyor.

Bunlar, uzay aracı veri kotarma, haberleşme, güç ve yönelim ve yörünge kontrol alt sistemlerinden oluşuyor. Tüm bu alt sistemlerle aracın uçuş ve komuta kontrol yazılımları TÜBİTAK UZAY tarafından geliştiriliyor.

Aracın seyrüsefer sistemleri kapsamında araç yüzeylerinde birçok algılayıcı sistem de bulunacak. Bunlardan yıldızizler, yıldızların fotoğraflarını çekip hafızasındaki haritayla karşılaştırarak aracın hangi yöne baktığını belirleyecek.

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YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KAMERALAR DEVREDE

Yüksek çözünürlüklü kamerayla 5 kilometre genişlikte bir alandan 1 metreden daha iyi çözünürlükte görüntüler elde edilecek.

Geniş açılı video kamera ile Ay'a transfer, Ay yörüngesi ve yüzeye iniş aşamaları kapsamındaki operasyonlar sırasında çeşitli videolar alınacak.

Hibrit itki sistemi yörünge yükseltme görevinde kullanılarak tarihçe kazanırken çift yakıtlı kimyasal itki sistemi ile yörünge ve yönelim elde etme ateşlemeleri gerçekleştirilecek.

AYAP-2'DE SABİT GÜNEŞ PANELLERİ KULLANILACAK

Ay yörüngesindeki operasyonlar sırasında +Z yönü sürekli olarak Ay yüzeyine, X doğrultusu ise uçuş yönüne doğru bakacak.

TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsünce üretilecek sabit güneş panelleri, aracın hem +X hem de -X yüzeylerinde bulunacak. Böylece bu panellerden biri sürekli güç üretebilecek.

AYAP-1 görevi ile operasyonel tecrübe kazanıldıktan sonra AYAP-2 iniş aracında tamamen sabit güneş panelleri kullanılacak.

HABERLEŞME SİSTEMLERİNİ TÜBİTAK UZAY GELİŞTİRECEK

Uzay aracında TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilecek ve S ve X bant olmak üzere iki farklı frekans bandında çalışan haberleşme sistemi bulunacak.

Bunlardan S-Bant ile uzay aracı sağlık ve durum bilgileri haberleşmesi gerçekleştirilecek. Ayrıca yörünge belirleme için kullanılacak mesafe ölçümleri de bu haberleşme sistemi üzerinden yapılacak.

Yine TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilecek S-Bant antenlerin huzmesinin geniş olması nedeniyle Dünya'daki yer istasyonlarını görmek için yönlendirme ihtiyacı bulunmuyor. Bu sebeple acil durumlarda da bu sistem üzerinden haberleşme sağlanacak.

Yönlendirilebilir X-Bant anteniyle yüksek hacimli veriler yere aktarılırken, uzay aracı sağlık ve durum bilgileri bu sistem üzerinden alınabilecek.

UZAYA KİM GİDECEK?

TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım gelinen son noktayı TRT Haber'de anlattı.

Yıldırımi Milli Uzay Programı kapsamında uzaya gidecek Türk seçiminde sona gelindiğini şu ifadelerle açıkladı;

"Son 15 kişiyi benim başkanlığını yaptığım bir 5 kişilik bir jüri ile değerlendirdik ve rakamı beşe kadar düşürdük. Bu jürinin içerisinde işbirliği yaptığımız Amerikan Axiom Space şirketinin baş astronotu Michael Allegra da dahil olmak üzere şirketin yetkilileri de vardı.

Yani aslında şu anda 5 aday var. Bunu söyleyebilirim. 5'i de bu görevi yapabilecek kalitede insanlar. 5'i de bütün testlerden geçmiş durumda.

Hakikaten Axiom Space'in 5 defa uzaya çıkmış olan baş astronotun da ifadesiyle bu 5 arkadaşımızın hepsi bu görevi yapabilecek kabiliyette. Ama takdir edersiniz ki isimlerini benim açıklamam doğru olmaz, çünkü bunlardan 2 tanesi seçilecek biri asil biri yedek olarak. Son durumu Sayın Bakanımıza Mustafa Varank beye arz ettik. Kendisi de bunu Cumhurbaşkanımızla görüşecek. İnşallah yeni yılda Sayın Cumhurbaşkanımız güzel bir programla isimleri açıklayacak."

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Anahtar Kelimeler:
uzay Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Uzay Ajansı

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