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Ay'a tarihi yolculuğun 50. yıl dönümü! Google'dan özel Doodle

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TEKNOLOJİ  | 19.07.2019 00:37 | Son Güncelleme

Dünyaca en büyük arama motoru olan Google, Apollo 11 programıyla Ay'a yapılan ilk insanlı yolculuğun 50. yıl dönümüne özel doodle yaptı.

Ay'a tarihi yolculuğun 50. yıl dönümü! Google'dan özel Doodle

Apollo 11, Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşudur. ABD'nin bu uzay uçuşunda astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin 20 Temmuz 1969 günü saat 20.18’de (EEZ) Ay yüzeyine iniş yapan ilk insanlar oldu.

Apollo 11'in görevi dünyanın en büyük arama motoru olan Google'a Doodle oldu.

apollo11-doodle

Apollo 11 uzay aracı, 16 Temmuz 1969'da yerel saatle 09.32'de Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nin 39 numaralı kalkış üssünden Ay'a doğru yola çıktı.

Komuta modülü Columbia'dan ve Ay modülü Eagle'dan oluşan Apollo 11 uzay aracı ile 386 bin kilometrelik yolculuk 76 saat sürdü.

Neil Armstrong, 20 Temmuz 1969 tarihinde Ay'a ayak basan ilk insan olarak tarihe geçti.

Armstrong'un, "İnsan için küçük, insanlık için büyük bir adım" diyerek Ay'a ayak basması dünya genelinde 600 milyon kişi tarafından canlı yayınla izledi.

Daha sonra astronot Buzz Aldrin de Neil Armstrong'a katıldı ve Ay'a ayak basan ikinci insan oldu.

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Google doodle Ay neil armstrong Buzz Aldrin

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