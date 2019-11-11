Ay’a yolculuk için geri sayım

14 Aralık 1972’de Apolo 17’nin Ay yüzeyinden kalkışından sonra kimse bir daha Ay’a gitmedi. Bu, 1969 Temmuz’un da dünyanın nefesini tutup Neil Armstrong’un Ay’a ayak basmasıyla başlayan sürecin de sonu olmuştu.

NASA, Ay’a ayak basmanın 50. Yılında sadece geriye değil ileriye de bakıyor.

Ama Mars’a giden ilk durak Ay.

Ay’ı araştırmak ve 2020’nin sonlarında belirli zaman aralıklarında üzerine yaşam sürmek NASA tarafından Mars’ta 2010’larda yaşamayı öğrenmenin pratik yapma alanı.

NASA sözcüsü Cherly Warner Amerika’nın Sesi’ne “Ay’ın yüzeyinde, Mars’a gitmek için ihtiyacımız olan bilgileri, nasıl yaşayacağımızı, yüzeyinde nasıl çalışacağımızı, teknolojileri nasıl geliştireceğimizi öğreneceğiz. Bu da gidiş-gelişli olarak3 yıl sürebilir” dedi.

NASA, 1960’lardaki Ay görevini Apollo olarak adlandırdı. 21. yüzyıldaki Ay programının adı ise Artemis.

NASA’nın Artemis için tamamen yeni bir iniş sistemi geliştirmesi gerekiyor. Apollo görevinde kullanılan Saturn roketlerinin geliştirilmesi NASA’da hala devam ediyor. NASA geçen ay yeni bir uzay giysisi geliştirdi. Üniforma sistemi geliştirme konusunda görüşmeler Kanada, Japonya ve Avustralya’yla hala devam ediyor. Çünkü NASA Artemis’in uluslararası ve ticari ortakları olacağını belirtiyor.