Ay boşlukta ilerliyor... 25 Şubat 2021 Perşembe burçları neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

Merkür Retrosu bitiyor. Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 25 Şubat 2021 Perşembe günlük burçların yorumları! Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın. 2021 YILLIK BURÇ YORUMLARI Yıllık burç yorumları 2021 en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Koronavirüs salgınından dolayı dünyadaki birçok insan 2020 yılının bir an önce bitmesini bekliyor. 2021 yıllık burç yorumlarını araştıranlar, gökyüzünün 2021 yılında burçları hakkında neler söylediğini araştırıyor. Zor geçen 2020 yılının ardından astrolojiye göre dünyayı ve ülkemizi neler bekliyor? 2021 yılında hangi burçlar zor zaman geçirecek? 2021 yılının şanslı burçları hangisi olacak?

Bugün saat 15.22'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar yarım kalan ve ertelediğiniz işleri gündeminize alabilir ve işlerinizi toparlayabilirsiniz. Günün geri kalanında ise finansal düzenlemeler yapabilir ve ihtiyaçlar sebebiyle harcamalar yapabilirsiniz. Bolluk ve bereket... İkizler burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran) YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün saat 15.22'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar yarım kalan ve ertelediğiniz işleri gündeminize alabilir ve işlerinizi toparlayabilirsiniz. Günün geri kalanında ise finansal düzenlemeler yapabilir ve ihtiyaçlar sebebiyle harcamalar yapabilirsiniz. Geçmiş geçmiyor... Yengeç burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz) ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün saat 15.22'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Güne başlarken dağınıklıklar yaşayabilir, dağınıklık ve aksaklıkları toparlamakla ilgilenebilirsiniz. Bugünlerde etkileyici rüyalar görebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise ilişkilerde kalıcı deneyimler gündeme geliyor. İtiraflar başlıyor... Aslan burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos) BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün saat 15.22'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar önünüzü görmekle ilgili kararsızlık yaşayabilir veya geleceğe dair merak ve sorgulama içerisinde olabilirsiniz. Gün batımı ve akşam saatlerinde ise hedeflerinizi ve kararlarınızı belirliyorsunuz.