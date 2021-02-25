Ay boşlukta ilerliyor... 25 Şubat 2021 Perşembe burçları neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

Merkür Retrosu bitiyor. Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 25 Şubat 2021 Perşembe günlük burçların yorumları! Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
Yıllık burç yorumları 2021 en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Koronavirüs salgınından dolayı dünyadaki birçok insan 2020 yılının bir an önce bitmesini bekliyor. 2021 yıllık burç yorumlarını araştıranlar, gökyüzünün 2021 yılında burçları hakkında neler söylediğini araştırıyor. Zor geçen 2020 yılının ardından astrolojiye göre dünyayı ve ülkemizi neler bekliyor? 2021 yılında hangi burçlar zor zaman geçirecek? 2021 yılının şanslı burçları hangisi olacak?
25 Şubat burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Perşembe burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 25 Şubat günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün saat 15.22'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar finansal konularda plan dışı değişiklikleriniz olabilir. Bekleyen ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Akşam saatlerinde daha keyifli enerjiler hakim olabilir.
Bugün saat 15.22'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar tembellikleriniz ve dalgınlıklarınız olabilir. Yarım kalan işlerinizi bu zaman diliminde tamamlamaya çalışın. Günün geri kalanında evinizle ilgili konular gündemde.
Bugün saat 15.22'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar finansal konularda plan dışı durumlara karşı temkinli olun ve gereksiz harcamalardan kaçının. Gün batımı ve akşam saatlerinde sosyalleşme ve keyifli görüşmeler gündemde.
Bugün saat 15.22'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar yarım kalan ve ertelediğiniz işleri gündeminize alabilir ve işlerinizi toparlayabilirsiniz. Günün geri kalanında ise finansal düzenlemeler yapabilir ve ihtiyaçlar sebebiyle harcamalar yapabilirsiniz.
Bugün saat 15.22'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar yarım kalan ve ertelediğiniz işleri gündeminize alabilir ve işlerinizi toparlayabilirsiniz. Günün geri kalanında ise finansal düzenlemeler yapabilir ve ihtiyaçlar sebebiyle harcamalar yapabilirsiniz.
Bugün saat 15.22'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Güne başlarken dağınıklıklar yaşayabilir, dağınıklık ve aksaklıkları toparlamakla ilgilenebilirsiniz. Bugünlerde etkileyici rüyalar görebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise ilişkilerde kalıcı deneyimler gündeme geliyor.
Bugün saat 15.22'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar önünüzü görmekle ilgili kararsızlık yaşayabilir veya geleceğe dair merak ve sorgulama içerisinde olabilirsiniz. Gün batımı ve akşam saatlerinde ise hedeflerinizi ve kararlarınızı belirliyorsunuz.
Bugün saat 15.22'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar beslenme düzeninizi korumaya gayret edin. Zaman zaman halsizlik, karamsarlık veya alınganlık içerisinde olabilirsiniz. Fakat 15.22'den itibaren enerjinizi topluyor ve aşk ilişkilerinde keyifli deneyimler içerisinde oluyorsunuz.
Bugün saat 15.22'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar güne dair planlarınızda değişiklikler olabilir. Düşüncelerinizde ve hayata, insanlara bakışınızda değişimler yaşayabilirsiniz.
Bugün saat 15.22'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar zorunlu ödemeler, faturalar ve borçlarla ilgilenebilirsiniz. Günün geri kalanında ilişkilerinizde önemli konuşmalar yapabilir, iş veya özel hayatınızda bir teklif alabilirsiniz.
Bugün saat 15.22'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ilişkilerinizde hassasiyetler, alınganlıklar ve duygusal konuşmalar söz konusu olabilir. Empati odaklı olmak orta yolun bulunmasını sağlayabilir. Akşam saatleriyle finansal konular gündemde.
Bugün saat 15.22'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar işlerinizi toparlamaya odaklanabilir, sağlıkla ilgili destekler alabilirsiniz. Akşam saatleriyle partnerlik, ortaklık ve dostluk ilişkilerinde paylaşımlar artabilir.
Bugün saat 15.22'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar nostalji artabilir, çocuklarınızla ve evcil hayvanlarınızla ilgilenebilir, hobilerinize vakit ayırabilirsiniz. Gün batımı ve akşam saatlerinde iş ve sorumluluklarınızda daha başarılı olabilirsiniz.
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