"Ay, Carmela!" ilk kez izleyiciyle buluştu

Oyunun uzun yıllardan bu yana aklında olduğunu, 2 sene önce de Şehir Tiyatroları Gençlik Günlerinde sahnelendiğini ve çok beğenildiğini anlatan Özcan, oyunu kısa sürede ve zor şartlarda çıkardıklarını ifade etti.

Oyunda İspanya iç savaşında Franco rejimi görevlilerinin rehin aldığı 2 varyete oyuncusunun hikayesinin anlatıldığını belirten Özcan, "Paulino sistemin adamı olmak zorundadır, çünkü milliyetçi bir ordunun önünde bu gösteriyi sunmakla görevlidir. Carmela ise bunun tam tersi. İnsanların gözü önünde öldürülmesi Carmela'yı çok etkilemiştir. Ve bütün orduya kafa tutmuştur tabi bunun bedeli de ölümle sonuçlanmıştır." diye konuştu.

- "Benim için değişik bir yolculuk oldu"

Oyuncu Ada Alize Ertem, provaların 1,5 ay boyunca devem ettiğini belirterek, ekip arkadaşlarına ve sahne arkasına özveriyle çalıştıkları için teşekkür etti.

Kendisi için bu oyunun çok önemli ve farklı bir iş olduğunu dile getiren Ertem, "Benim için değişik bir yolculuk oldu. Yaklaşık 20 yıldır sahneye çıkıyorum ama böylesine büyük ve anlamlı bir rolü ilk defa taşıyorum." ifadelerini kullandı.

Ertem, provalar esnasında bir ara ümitsizliğe düştüğünü, sonrasında oyunun geçtiği döneme, yazarın hayatına ilişkin okuma ve araştırmalar yaptığını ve tekrar toparlanarak rolüne sahip çıktığını anlattı.

Oyuncu Çağatay Palabıyık ise 2 sene önce Gençlik Günlerinde de aynı rolü oynadığını anımsatarak, "Yeni dönem prova süreci benim için de çok katkılı bir süreç oldu." dedi.

Oyunu 1,5 ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 30-35 provayla çıkardıklarını vurgulayan Palabıyık, "Sanatın bu şartlar altında icra edilmesi, sanatın ve sanatçının zorlukları da bu oyunda dile geliyor. Yazar bu oyunda sanatın ne zor koşullar altında sergilenmeye çalışıldığı anlatmaya çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.