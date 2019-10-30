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"Ay, Carmela!" ilk kez izleyiciyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 23:58 | Son Güncelleme

Jose Sanchis Sinisterra'nın yazdığı oyunun ilk gösterimi Kadıköy Haldun Taner Sahnesinde yapıldı - Yönetmen Naşit Özcan: - "Oyunun içindeki halimize döndük, zor koşullarda oyun çıkardık" - Oyuncu Ada Alize Ertem: - "Yaklaşık 20 yıldır sahneye çıkıyorum, ama böylesine büyük ve anlamlı bir rolü ilk defa taşıyorum"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının sahneye koyduğu "Ay, Carmela!" oyunu izleyiciyle buluştu.

Jose Sanchis Sinisterra'nın yazdığı oyunun Kadıköy Haldun Taner Sahnesinde gerçekleştirilen ilk gösterimi öncesinde oyunun yönetmeni Naşit Özcan ve oyuncuları AA muhabirine açıklama yaptı.

Oyunda İspanya iç savaşında Franco rejimi görevlilerinin rehin aldığı 2 varyete oyuncusunun hikayesinin anlatıldığını belirten Özcan, "Paulino sistemin adamı olmak zorundadır, çünkü milliyetçi bir ordunun önünde bu gösteriyi sunmakla görevlidir. Carmela ise bunun tam tersi. İnsanların gözü önünde öldürülmesi Carmela'yı çok etkilemiştir. Ve bütün orduya kafa tutmuştur tabi bunun bedeli de ölümle sonuçlanmıştır." diye konuştu.

Oyunun uzun yıllardan bu yana aklında olduğunu, 2 sene önce de Şehir Tiyatroları Gençlik Günlerinde sahnelendiğini ve çok beğenildiğini anlatan Özcan, oyunu kısa sürede ve zor şartlarda çıkardıklarını ifade etti.

Özcan, Carmela karakterini canlandıran Ada Alize'nin role çok kısa sürede uyum sağladığını belirterek, "Oyunun içindeki halimize döndük, zor koşullarda oyun çıkardık." dedi.

- "Benim için değişik bir yolculuk oldu"

Oyuncu Ada Alize Ertem, provaların 1,5 ay boyunca devem ettiğini belirterek, ekip arkadaşlarına ve sahne arkasına özveriyle çalıştıkları için teşekkür etti.

Kendisi için bu oyunun çok önemli ve farklı bir iş olduğunu dile getiren Ertem, "Benim için değişik bir yolculuk oldu. Yaklaşık 20 yıldır sahneye çıkıyorum ama böylesine büyük ve anlamlı bir rolü ilk defa taşıyorum." ifadelerini kullandı.

Ertem, provalar esnasında bir ara ümitsizliğe düştüğünü, sonrasında oyunun geçtiği döneme, yazarın hayatına ilişkin okuma ve araştırmalar yaptığını ve tekrar toparlanarak rolüne sahip çıktığını anlattı.

Oyuncu Çağatay Palabıyık ise 2 sene önce Gençlik Günlerinde de aynı rolü oynadığını anımsatarak, "Yeni dönem prova süreci benim için de çok katkılı bir süreç oldu." dedi.

Oyunu 1,5 ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 30-35 provayla çıkardıklarını vurgulayan Palabıyık, "Sanatın bu şartlar altında icra edilmesi, sanatın ve sanatçının zorlukları da bu oyunda dile geliyor. Yazar bu oyunda sanatın ne zor koşullar altında sergilenmeye çalışıldığı anlatmaya çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.

İki perde olarak sahneye koyulan ve izleyicilerden büyük alkış alan oyunun sonunda, oyuncular ve teknik ekip sahneye gelerek izleyicileri selamladı.

Şehir Tiyatroları yöneticilerinin yanı sıra tiyatro ve sanat dünyasından isimlerin de katıldığı gösterim yaklaşık 100 dakika sürdü.

Eser, İspanya iç savaşında Franco rejimi tarafından rehin alınan iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino'nun istemedikleri bir gösteriye zorlanmasının ardından birbirlerini, evliliklerini, sevgilerini ve savaşı sorgulamasını konu alıyor.

Yalçın Baykul'un çevirdiği, müziklerini Emrah Can Yaylı'nın hazırladığı oyunun dramaturjisini Hatice Yurtduru, sahne-kostüm tasarımını Duygu Can, ışık tasarımını Özcan Çelik, efekt tasarımını ise Umut Yüzbaşıoğlu üstleniyor.

Eser, 31 Ekim-2 Kasım, 6-9 Kasım arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, 20-23 Kasım'da Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, 27-30 Kasım'da ise Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde izlenebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ay Carmela oyun tiyatro

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