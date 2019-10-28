"Ay, Carmela!" Kadıköy'de sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından sahneye konulan "Ay, Carmela!" oyunu izleyiciyle buluşacak.

Jose Sanchis Sinisterra'nın yazdığı oyunun ilk gösterimi, 30 Ekim'de Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde yapılacak.

Yalçın Baykul'un çevirdiği ve Naşit Özcan'ın yönettiği oyunda, Ada Alize Ertem, Çağatay Palabıyık ve Deran Özgen rol alıyor.

İspanya iç savaşında Franco rejimi tarafından rehin alınan iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino'nun istemedikleri bir gösteriye zorlanmasının ardından birbirlerini, evliliklerini, sevgilerini ve savaşı sorgulamasını işleyen eserin müziklerini Emrah Can Yaylı hazırladı.

Oyunun dramaturjisini Hatice Yurtduru, sahne-kostüm tasarımını Duygu Can, ışık tasarımını Özcan Çelik, efekt tasarımını ise Umut Yüzbaşıoğlu üstlendi.

Eser, 30 Ekim-2 Kasım, 6-9 Kasım arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde, 20-23 Kasım'da Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde, 27-30 Kasım'da ise Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde izlenebilecek.

