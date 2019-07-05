Ay çekirdeğinin kalitesini arttırmak için proje başlatıldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, son yıllarda artan ithalatı nedeniyle üreticiyi olumsuz etkileyen siyah Çin çekirdeğine karşı, yerli tohumların kalitesinin ve verimliliğinin arttırılması amacıyla, 400 dönüm arazide çerezlik ayçiçeği üretimi yapılması için çalışma başlatıldı.

Pamukkale Üniversitesi, Denizli Ticaret Borsası, Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü birlikte imzaladıkları protokolle, 'Denizli Yöresinde Yetiştirilen Çerezlik Ayçiçeği Beyaz ve Kırkağaç Köy Popülasyonlarının İyileştirilmesi ve Yöreye Uygun Çerezlik Hibrit Çeşitlerin Geliştirilmesi' projesini hayata geçirdi. Yerli tohumların kalitesinin ve verimliliğinin arttırılmasının amaçlandığı proje kapsamında hem piyasanın ihtiyacı olan hem de kalitesi ve verimi yüksek çerezlik ayçiçeği yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda, Pamukkale Üniversitesi Çal Meslek Yüksekokulu'na ait 400 dönümlük arazi üzerinde geliştirilmiş yerli tohumlarla üretim yapılacak.

Denizli Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ali Şahin, Türkiye'nin çerezlik ay çekirdeğinde son yıllarda verimin azalmasından dolayı üretimin olumsuz etkilendiğini söyledi. Tüketicinin siyah ay çekirdeğini tercih etmesinin ardından talebin karşılanamadığı için çözümün ithal çekirdekten karşılanmaya çalışıldığını belirten Şahin, özellikle Çin'den ithal edilen siyah ay çekirdeğinin piyasada yerli çeşitlerin önüne geçtiğini ifade etti. İthal çekirdeğin önüne geçebilmek için Tavas ilçesinde hibrit tohumlarıyla deneme üretimlerine başladıklarını belirten Şahin, olumlu sonuçlar almaya başladıklarını kaydetti. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Adnan Tülek ise, Denizli'nin çerezlik ay çekirdeği üretiminde ülke ekonomisine önemli katma değer sağladığını kaydetti

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