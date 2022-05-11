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‘Ay Grubu’ elebaşı ve sevgilisi yakalandı, lüks yaşamları ortaya çıktı

11.05.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de tekneden 1 ton 900 kilogram skunk maddesi, Çanakkale'de de Falcon isimli gemiden 23 kilo 600 gram kokainin Türkiye’ye getirilmesinden sorumlu olduğu belirtilen Mahsum Ay ve sevgilisi Sunay Epöz'ün emniyetteki işlemleri devam ederken, ikilinin lüks içinde yaşadığı görüntüler ortaya çıktı. Sunay Epöz’ün lüks araçlar ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

‘Ay Grubu’ elebaşı ve sevgilisi yakalandı, lüks yaşamları ortaya çıktı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde batan bir tekneden sahile vuran 1 ton 900 kilogram skunk maddesi ile Çanakkale’nin Biga ilçesinde Fronter Falcon isimli gemiye zulalanmış 23 kilo 600 gram kokainin Türkiye’ye getirilmesinden sorumlu olduğu belirtilen ve İzmir'de yakalanan Mahsum Ay (34) ile sevgilisi Sunay Epöz önceki gün gözaltına alındı. Mahsum Ay ve Sunay Epöz, dün Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ege bölgesinde uyuşturucu madde ticaretini yönlendirdiği saptanan ve 'Ay Grubu' olarak adlandırılan şüphelilere yönelik operasyonda Mahsum Ay ve sevgilisi Sunay Epöz emniyetteki işlemleri devam ederken, Epöz’ün de uyuşturucu ticareti sisteminin içinde yer aldığı ve hakkında örgütlü suçtan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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24 SUÇ KAYDI BULUNUYORDU

Göçmen kaçakçılığı, adam öldürme, uyuşturucu bulundurma, örgüt kurma suçlarından 24 kaydı bulunan Mahsum Ay’ın ayrıca 2017 yılında Ayvalık ilçesi Alabar’da Tekin Kocabıçak’ın öldürülmesi nedeniyle arandığı öğrenildi.

DİKKAT ÇEKEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Sunay Epöz’ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti. Epöz’ün lüks araçlar ile şarkıcılarla yaptığını öne sürdüğü görüşmeleri sosyal medyada paylaştığı görüldü. Polisin, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgüte yönelik çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

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(DHA)


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