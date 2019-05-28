'Ay ışığı' dinleyicilerle buluştu

İSTANBUL, (DHA) - Karadeniz Müziği’nin sevilen grubu Koliva ve Öykü Gürman yeni single çalışması “Ay Işığı” ile dinleyicileriyle buluştu.

Karadeniz müziğinin yeni ve etkin temsilcisi olan Koliva, Nafile Albümünün ardından Öykü Gürman ile single çalışması yaptı. Dizi müzikleri ile de kendisinden söz ettiren ve kısa sürede hayran kitlesi edinen genç grup, sevenleri ile 'Ay Işığı'nda buluştu. Sözleri Erencan Maşalacı, müziği Emre Pehlivanlar’a ait olan şarkının klibini ise yönetmen Emrah Özbilen üstlendi. Kısa sürede 'trend video'lar arasına giren ve listeleri hızla tırmanan single, tüm dijital platformlarda beğeniye sunuldu.



