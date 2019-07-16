Ay Misyonu’nun 50.Yıldönümünde Astronotlardan Tarihi Buluşma

Aldrin fazla ortalıkta olmamakla birlikte geçen Cumartesi düzenlenen ve biletlerinin tanesi bin dolara satılan gala yemeğinde boy göstermişti.

Collins Mayıs ayında verdiği bir röportajda durumu “Eğer bir sebepten dolayı geri dönemeselerdi yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Columbia’da iniş takımları yok, aşağı inip onları kurtaramazdım” diye anlatmıştı.

Collins ise ekibin Dünya’ya dönebilmesi için ayın yörüngesindeki Columbia komuta modülünde kalmıştı.

Eagle adlı Ay modülünün 20 Temmuz 1969’da Ay’ın yüzeyine temas etmesi öncesinde ekibin Ay’a ulaşması dört gün sürmüştü. Armstrong birkaç saat sonra Ay’da ilk adımlarını atmıştı.

89 yaşındaki Aldrin ve 88 yaşındaki Collins sabah saat 9:32’de kutlamalar için Kennedy Uzay Merkezi’ne geldi.

Ekibin lideri ve Ay’da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong ise 2012’de hayatını kaybetmişti.

Ekibin hayatta kalan üyeleri Buzz Aldrin ve Michael Collins, ilk insanlı Ay misyonunun 50’nci yıldönümü olan Salı günü aynı fırlatma platformunda buluştu.

Bundan 50 yıl önce üç Amerikalı astronot Florida’dan Ay’a gitmek için yola çıktı. Ay misyonu insanlığın evrendeki yerine bakış açısını tamamen değiştirdi.

Apollo 11’le Ay’a giden 12 kişiden yalnızca dördü hala hayatta.

Ay’a ayak basma misyonunun 50. yıldönümü etkinliklerle kutlanıyor ancak Apollo 11’in misyonunu gerçekleştirdiği 1972’den bu yana Ay’a insanlı bir misyon düzenlenmedi.

Başkan George Bush 1989’da, oğlu Başkan George W. Bush da 2004’te Ay’a yeniden insan göndermeye ve Mars’a doğru yola koyulmaya söz vermişti.

Ancak her ikisi de bu maceralara para ayırmaya niyeti olmayan Kongre’nin engeline takılmıştı.

Başkan Donald Trump ise 2017’de göreve gelmesinin ardından Ay’ı ve Mars’ı “fethetme” yarışını yeniden başlattı. Ancak bunun ilk etkileri uzay dairesi içinde deprem etkisi yarattı.

Geçen hafta NASA yöneticisi Jim Bridenstine, insan uzay araştırmaları bölümü başkanı Bill Gerstenmaier’ı büyük olasılıkla Trump tarafından Amerikalılar’ı 2024’e kadar Ay’a gönderme ultimatomuyla ilgili anlaşmazlıklardan dolayı görevinden almıştı.

Ancak henüz bunun için gerekli roket, kapsul ve iniş takımları hazır olmadığı için beş yılda bu hedefin gerçekleşmesine çok mümkün bakılmıyor.

