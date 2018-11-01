Ay Piramidi’nin altında gizli tünel bulundu

Yapılan araştırmalar sonucunda bilgisayarlı tarama yoluyla piramidin içinde 8 metre derinlikte bir tünel bulundu.

Gizemli piramitte ‘yeraltı dünyasına’ çıkan tünel bulundu

1 / 6 Tünelin 15 metre çapında, cenaze ritüelleri için kullanıldığı düşünülen yeraltında bir odaya çıktığı belirtildi.

2 / 6 Uzmanlara göre, bu tünel ‘yeraltı dünyası' olarak görülen bu odaya uzanan bir yol görevi görüyor olabilir.

3 / 6 Araştırma ekibinden Veronica Ortega, 1980'li yıllarda piramidin başka bir bölümünde buldukları gibi, bu odada da insan kalıntıları ve eşyaların bulunabileceğini ifade etti.

4 / 6 Ay Piramidi'nde geçen yıl da 103 metre uzunluğunda bir tünel bulunmuştu. Ortega, o zaman bu yapıların işlevinin öteki dünyayı taklit etmek olduğunun anlaşıldığını söylemişti.

5 / 6 Ay Piramidi'nde geçen yıl da 103 metre uzunluğunda bir tünel bulunmuştu. Ortega, o zaman bu yapıların işlevinin öteki dünyayı taklit etmek olduğunun anlaşıldığını söylemişti.