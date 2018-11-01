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Ay Piramidi’nin altında gizli tünel bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 07:37 | Son Güncelleme

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü’nden uzmanlar, Teotihuacan arkeolojik alanındaki ünlü Ay Piramidi’nin altında cenaze ritüellerinin gerçekleştirildiği düşünülen bir odaya çıkan gizli bir tünel buldu. Meksika'da uzmanlar, Ulusal ünlü Ay Piramidi üzerindeki bir elektriksel direnç araştırmasında önemli bir keşif yaptı.

Yapılan araştırmalar sonucunda bilgisayarlı tarama yoluyla piramidin içinde 8 metre derinlikte bir tünel bulundu.

Gizemli piramitte ‘yeraltı dünyasına’ çıkan tünel bulundu

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Tünelin 15 metre çapında, cenaze ritüelleri için kullanıldığı düşünülen yeraltında bir odaya çıktığı belirtildi.
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Uzmanlara göre, bu tünel ‘yeraltı dünyası' olarak görülen bu odaya uzanan bir yol görevi görüyor olabilir.
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Araştırma ekibinden Veronica Ortega, 1980'li yıllarda piramidin başka bir bölümünde buldukları gibi, bu odada da insan kalıntıları ve eşyaların bulunabileceğini ifade etti.
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Ay Piramidi'nde geçen yıl da 103 metre uzunluğunda bir tünel bulunmuştu. Ortega, o zaman bu yapıların işlevinin öteki dünyayı taklit etmek olduğunun anlaşıldığını söylemişti.
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Ay Piramidi'nde geçen yıl da 103 metre uzunluğunda bir tünel bulunmuştu. Ortega, o zaman bu yapıların işlevinin öteki dünyayı taklit etmek olduğunun anlaşıldığını söylemişti.
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Anahtar Kelimeler:
Ay Piramidi Teotihuacan arkeolojik alanı gizli tünel

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