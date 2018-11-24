KAYSERİ (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, partilerin yerel seçimler için adaylarını yavaş yavaş açıklamaya başladığını söyleyerek, "Biz de her şehrin kendine özgü koşullarını dikkate alarak ay sonundan önce büyük ihtimalle adaylarımızı açıklayacağız." dedi.

Erozan, partisinin Kayseri il başkanlığını ziyaretinde yaptığı açıklamada, aylar öncesinden yerel seçim hazırlıklarına başladıklarını belirtti.

Her şehirde detaylı araştırma yapıldıktan sonra isimlerin açıklanacağını belirten Erozan, "iyilik kervanı yollarda" kampanyası ile 2 haftada 81 ili ziyaret ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu ziyaretlerde şehrin nabzını tuttuk, vatandaşın tepkisini öğrendik. Şimdi bir adım daha öteye gidiyoruz. Şimdi daha odaklı bir analiz için illerimizi ziyaret ediyoruz. Bu sefer genelden özele geçeceğiz. Yani artık isim bazında, belediye meclisi bazında bir analiz yapacağız. Bir yol haritası çıkaracağız. Aşağıdan yukarıya da bir yol haritasına ihtiyacımız var."

Tabanın hissiyatına ve düşüncülerine kulak veren bir parti olduklarını anlatan Erozan, "Bunun objektif olabilmesi için de hiçbir arkadaşımızı kendi seçim bölgesinde görevlendirmedik. Diğer partiler adayların isimlerini yavaş yavaş açıklamaya başladılar. Biz de her şehrin kendine özgü koşullarını dikkate alarak ay sonundan önce büyük ihtimalle adaylarımızı açıklayacağız." değerlendirmesinde bulundu.