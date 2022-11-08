HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AY TUTULMASI CANLI İZLE: Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 8 Kasım Ay tutulması nereden izlenir?

AY TUTULMASI CANLI İZLE: Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 8 Kasım Ay tutulması nereden izlenir?

08.11.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay tutulması için araştırmalar hız kazandı. En son gerçekleşen Güneş tutulmasının ardından sıra Ay tutulmasına geldi. Vatandaşlar heyecanla tutulmanın detaylarını öğrenmek istiyorlar. Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yapılan açıklama ile Ay tutulmasının tarihi belli oldu. Peki, Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 8 Kasım Ay tutulması nereden izlenir?

AY TUTULMASI CANLI İZLE: Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 8 Kasım Ay tutulması nereden izlenir?

Ay tutulmasının ne zaman, saat kaçta gerçekleşeceği araştırılıyor. Resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaya göre yılın son Ay tutulması bugün gerçekleşecek.Türkiye'den gözlenemeyecek tutulma,Asya, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden izlenebilecek.

AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yılın son Ay tutulması bugün gerçekleşecek. Türkiye'den gözlenemeyecek tutulma, Türkiye saati ile 11.02'de Ay'ın Dünya'nın yarı gölgesine girmesiyle başlayacak.
Dünya'nın gölge konisine saat 12.09'da girmeye başlayacak, saat 13.17'de tamamıyla girecek olan Ay, saat 13.59'da tutulma ortasına ulaşıp bakır renginde görülecek.
Tam tutulma, saat 14.41'de tamamlanacak. Ay, saat 15.52'de yarı gölgeden çıkacak ve tutulma sonlanacak.

AY TUTULMASI NEREDEN İZLENİR?

Ay tutulması Türkiye’den izlenemeyecek. Tutulma, Asya, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerden gözlenebilecek.
En son gerçekleşen Güneş tutulmasını Anadolu Ajansı yayınlamıştı. Aynı zamanda NASA’nı resmi internet sitesinde de tutulmalar yayınlanıyor.

ay-tutulması-ne-zaman

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, Dünya'nın etrafındaki yörüngesinde dolanırken zaman zaman Dünya'nın gölgesine giriyor. Dolunay evresinde gerçekleşen bu geçişlerde, Güneş'ten aldığı ışığın bir kısmının ya da tamamının Dünya tarafından engellenmesiyle Ay'ın parlaklığı azalıyor. Bu olay, Ay tutulması olarak adlandırılıyor.
Ay tutulması "parçalı", "tam" veya "yarı gölge" tutulmaları olarak üç şekilde gerçekleşebiliyor. Tam tutulma sırasında Ay, gölge konisinin içerisine giriyor ve Dünya'nın gölgesi tamamen Ay'ın üzerine düşüyor.
Tam Ay Tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın gözü ABD'de: Seçim günü geldi! Musk ve Trump...Dünyanın gözü ABD'de: Seçim günü geldi! Musk ve Trump...
Yasağı böyle deliyorlar! "Bankadan değil marketten aldım"Yasağı böyle deliyorlar! "Bankadan değil marketten aldım"
Şiddetli yağmur ve kar uyarısı! Aralarında İstanbul da var Şiddetli yağmur ve kar uyarısı! Aralarında İstanbul da var
Anahtar Kelimeler:
ay tutulması ay tutulması ne zaman kanlı ay tutulması

En Çok Okunan Haberler

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Televizyonda görüp aldı, hayatı altüst oldu! "Kan kusturdular"

Televizyonda görüp aldı, hayatı altüst oldu! "Kan kusturdular"

'Koop bakkal' dönemi başlıyor! Artık mahalle bakkalarında da satılabilecek: Marketler bir rafını hazırladı bile: Piyasa için olumlu

'Koop bakkal' dönemi başlıyor! Artık mahalle bakkalarında da satılabilecek: Marketler bir rafını hazırladı bile: Piyasa için olumlu

Bir köy internette 260 bin euroya satışa çıkarıldı! Sebebi büyükşehirlere göç: Çok sayıda telefon alıyoruz

Bir köy internette 260 bin euroya satışa çıkarıldı! Sebebi büyükşehirlere göç: Çok sayıda telefon alıyoruz

Son dakika: Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 3.2 milyar hesaplara yatıyor

Son dakika: Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 3.2 milyar hesaplara yatıyor

Yine aynı yerde basıldılar! Yapılanlar şaşkına çevirdi

Yine aynı yerde basıldılar! Yapılanlar şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.