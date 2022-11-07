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Ay tutulması namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Husuf namazı ne zaman kılınır? İşte Ay tutulması namazının kılınışı

07.11.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay tutulması namazı 8 Kasım'da gerçekleşecek olan ay tutulması haberlerinin gündem olmasıyla birlikte sıklıkla aratılmaya başlandı. Kanlı ay tutulmasına geri sayım yapılırken ay tutulması namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Husuf namazı ne zaman kılınır? gibi sorular sıklıkla aratılıyor. İşte Ay tutulması namazının kılınışı...

Ay tutulması namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Husuf namazı ne zaman kılınır? İşte Ay tutulması namazının kılınışı

Ay tutulması namazı ay tutulmasında gerçekleşen Husuf namazı olarak da biliniyor. Ay tutulması namazı nasıl kılınır? merak edilen sorular arasında bulunuyor. 8 Kasım Salı günü gerçekleşecek olan kanlı ay tutulmasıyla ilgili Husuf namazı nedir, nasıl kılınır? Husuf namazı kaç rekattır? gibi sorular sorgulanıyor. İşte ay tutulması namazının kılınışı...

HUSUF NAMAZI NEDİR?

Ay tutulduğu zaman Müslümanların evlerinde teker teker kıldıkları bir namazdır. İmam-ı Azama göre bu namazın camide cemaatla kılınması sünnet değildir. Fakat kılındığı takdirde de bir beis yoktur, câizdir.

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HUSUF NAMAZI NASIL KILINIR?

Ay tutulması Güneş tutulmasından daha fazla olduğu halde Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bu sebeple namaz kılmadığını öne süren İmam Ebu Hanife ve Malik, husuf namazının sünnet olmadığını söylemişlerdir. Ancak böyle bir durumda tek başına iki rekat namaz kılınabilir, fakat cemaat yapılmaz. İmam Şafii ve İmam Ahmed b. Hanbel’e göre ise Husuf namazı da Küsuf namazı gibi sünnettir, cemaatle kılınır.

HUSUF NAMAZI KILINIŞI

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BİRİNCİ REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Husuf namazı kılmaya" diye niyet edilir.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır
Sübhaneke'yi okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Suresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

İKİNCİ REKAT

Ayağa kalkarak kıyama durulur.
Besmele çekilir
Fatiha Suresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır

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