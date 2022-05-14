Ay tutulması ne zaman, saat kaçta 2022! Kanlı Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi, etkisi ne kadar sürecek?

2022 ay tutulması için geri sayım sürmeye devam ediyor. Yılın ilk ay tutulması için tarih araştırmaları sürmeye devam ederken, gök olaylarına merakı olan yüz binlerce kişi ise 'Kanlı Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi, etkisi ne kadar sürecek?' sorularına yanıt arıyor. Akrep burcunda gerçekleşecek olan bu tutulmanın etkisi 6 ay sürecek. Peki, 2022 Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Kanlı Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

2022 KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

2022 yılının ilk ay tutulması 16 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. "Kanlı Ay Tutulması" olarak da bilinen tutulma burçları da büyük oranda etkileyecek.

AY TUTULMASININ ETKİSİ NE KADAR SÜRECEK?

Akrep burcunda gerçekleşecek olan bu tutulmanın etkisi 6 ay sürecek. 6 ay boyunca hayatımızda birçok şeyin bitişine tanık olabiliriz. Sabit burçları daha fazla etkileyecek olan bu tutulma, bakış açımızı değiştirmemize olanak sağlayacak

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlıkta bırakması ile tam Ay Tutulması'nın yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür. Normalde Ay, Dünya etrafındaki turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 gün içinde de döngüsünü gerçekleştirir. "Kanlı Ay" sadece Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında gerçekleşebilir.

