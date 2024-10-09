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Ay tutulması nedir? Ay tutulması nasıl, kaç yılda bir olur?

Firdevs Nacar Firdevs Nacar
07.10.2024 23:04
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Ay tutulması astronomik bir olaydır. Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girmesi sonucunda Ay’ın Dünya’nın gölgesine düşmesiyle meydana gelir. Ay tutulması 2 türde meydana gelir. Bunlar; Tam Ay tutulması ve parçalı Ay tutulması şeklindedir.

Ay tutulması nedir? Ay tutulması nasıl, kaç yılda bir olur?

Ay tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu, Ay'ın Dünya'nın gölgesine düşmesiyle meydana gelen bir astronomik olaydır. Bu durumda Ay, Güneş'ten aldığı ışığı geçici olarak kaybeder ve bu gölge nedeniyle karanlık bir görünüm alır. Ay tutulması sadece Dolunay evresinde gerçekleşir ve Güneş, Dünya ve Ay tam olarak hizalandığında gözlemlenir. Ay tutulması sırasında Ay, tamamen veya kısmen Dünya'nın gölgesinde kalır ve bu da tam ya da parçalı tutulma olarak adlandırılır.

Ay tutulması nedir?

Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesi sonucu Güneş'ten aldığı ışığı geçici olarak kaybetmesi olayına Ay tutulması denir. Bu olay Dünya, Güneş ve Ay'ın tam olarak hizalanmasıyla meydana gelir ve yalnızca Dolunay evresinde gerçekleşir. Ay tutulması sırasında Dünya, Güneş ile Ay'ın arasında yer alır ve Ay, Dünya'nın gölgesinde kalır.

Ay tutulması nasıl olur?

Ay tutulmaları iki ana şekilde meydana gelir:

  • Tam Ay Tutulması: Ay, Dünya'nın tam gölge bölgesine (umbra) girer ve tamamen karanlıkta kalır.
  • Parçalı Ay Tutulması: Ay'ın bir kısmı Dünya'nın gölgesine girer ve sadece bir bölümü kararır.

Ay tutulması kaç yılda bir olur?

Ay tutulması yılda 2 ila 5 kez olabilir, ancak bu tutulmaların tamamı her zaman tam tutulma şeklinde olmaz. Aynı bölgede gözlemlenebilecek tam bir Ay tutulması ise yaklaşık her 2-3 yılda bir gerçekleşir.

Ay tutulması her ay gözlemlenir mi neden?

Ay tutulması her ay gözlemlenmez çünkü Dünya, Güneş ve Ay her Dolunay evresinde tam olarak hizalanmaz. Ay’ın yörüngesi, Dünya’nın yörüngesine göre hafif eğik olduğundan çoğu zaman Ay, Dünya’nın gölgesinin üstünden veya altından geçer. Bu nedenle tutulma gerçekleşmez. Ancak yılda birkaç kez Ay ve Dünya’nın yörüngeleri hizalanarak tutulmanın meydana gelmesine olanak sağlar.

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ay tutulması
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