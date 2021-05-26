Bu yılın tek Ay tutulması olan Süper Çiçek Kanlı Ay tutulmasına saatler kaldı. Bunun üzerine insanlar, Ay Tutulmasının Türkiye'den çıplak gözle izlenip izlenmeyeceğine dair araştırma yapmaya başladı. Ay tutulması Türkiye'den canlı izlenecek mi? Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması çıplak gözle görülür mü? işte detaylar...
26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek olan Ay tutulması ne yazık ki Türkiye'den izlenmeyecek. "Kanlı Ay" adının verildiği tutulma bazı Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinden görünecek. Süper Çiçek Kanlı Ay'ı izleyebilecek ülkeler arasında Peru, Şili ve Arjantin yer alırken Asya, Avustralya ve Pasifik Okyanusu kıtalarından da görünebileceği duyuruldu.
Uzmanlar tarafından tutulmaya ilişkin aktarılan bilgilerde, tutulmanın çıplak gözle görüleceği bilgisi yer aldı.
Bu yıl 2 Ay Tutulması, 2 Güneş Tutulması olmak üzere toplamda 4 tutulma meydana gelecek. Yay burcunda 2, İkizler ve Boğa burcunda bir tutulma olacak. Söz konusu doğa olayının burçlara, astrolojiye de etkisi olacak.
İşte Güneş ve Ay Tutulma tarihleri;
Yay burcunda Ay Tutulması 26 Mayıs 2021
İkizler burcunda Güneş Tutulması 10 Haziran 2021
Boğa burcunda Ay Tutulması 19 Kasım 27 derece
Yay burcunda Güneş Tutulması 4 Aralık 2021
Tam Ay tutulmasında Dünya, Güneş ile Ay'ın arasına giriyor. Bu tutulma, Ay'ın tamamen Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda meydana geliyor. Bu noktada Dünya, Ay ile Güneş'in arasına girdiği için Ay'a giden Güneş ışığını kesiyor. Ay sadece Dünya'nın atmosferinden yansıyan mavi ışıkla aydınlanıyor. Böylece Ay'ın kızıl bir görünüme sahip olmasına "Kanlı Ay" deniyor.
Ay'ın Dünya çevresindeki eliptik yörüngesinde Yerküre'ye en yakın olduğu "yerberi" konumundaki görünümüne "Süper Ay" adı veriliyor. Bu noktada Ay, olduğundan daha büyük görünüyor ve Dolunay halini tanımlıyor.
Kuzey Yarım Küre'de bahar mevsiminde meydana gelen dolunayları tanımlamak için "Çiçek Ay" ifadesi kullanılıyor.