Bu yılın tek Ay tutulması olan Süper Çiçek Kanlı Ay tutulmasına saatler kaldı. Bunun üzerine insanlar, Ay Tutulmasının Türkiye'den çıplak gözle izlenip izlenmeyeceğine dair araştırma yapmaya başladı. Ay tutulması Türkiye'den canlı izlenecek mi? Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması çıplak gözle görülür mü? işte detaylar...

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN CANLI İZLENECEK Mİ?

26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek olan Ay tutulması ne yazık ki Türkiye'den izlenmeyecek. "Kanlı Ay" adının verildiği tutulma bazı Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinden görünecek. Süper Çiçek Kanlı Ay'ı izleyebilecek ülkeler arasında Peru, Şili ve Arjantin yer alırken Asya, Avustralya ve Pasifik Okyanusu kıtalarından da görünebileceği duyuruldu.

SÜPER ÇİÇEK KANLI AY TUTULMASI ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLÜR MÜ?

Uzmanlar tarafından tutulmaya ilişkin aktarılan bilgilerde, tutulmanın çıplak gözle görüleceği bilgisi yer aldı.

Bu yıl 2 Ay Tutulması, 2 Güneş Tutulması olmak üzere toplamda 4 tutulma meydana gelecek. Yay burcunda 2, İkizler ve Boğa burcunda bir tutulma olacak. Söz konusu doğa olayının burçlara, astrolojiye de etkisi olacak.

İşte Güneş ve Ay Tutulma tarihleri;