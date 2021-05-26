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Ay tutulması Türkiye'den canlı izlenecek mi? Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması çıplak gözle görülür mü?

26.05.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolunay vaktinde ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması halinde meydana Ay tutulmasına saatler kaldı. Peki Ay tutulması Türkiye'den canlı izlenecek mi? Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması çıplak gözle görülür mü?

Ay tutulması Türkiye'den canlı izlenecek mi? Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması çıplak gözle görülür mü?

Bu yılın tek Ay tutulması olan Süper Çiçek Kanlı Ay tutulmasına saatler kaldı. Bunun üzerine insanlar, Ay Tutulmasının Türkiye'den çıplak gözle izlenip izlenmeyeceğine dair araştırma yapmaya başladı. Ay tutulması Türkiye'den canlı izlenecek mi? Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması çıplak gözle görülür mü? işte detaylar...

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN CANLI İZLENECEK Mİ?

26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek olan Ay tutulması ne yazık ki Türkiye'den izlenmeyecek. "Kanlı Ay" adının verildiği tutulma bazı Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinden görünecek. Süper Çiçek Kanlı Ay'ı izleyebilecek ülkeler arasında Peru, Şili ve Arjantin yer alırken Asya, Avustralya ve Pasifik Okyanusu kıtalarından da görünebileceği duyuruldu.

Ay tutulması Türkiye'den canlı izlenecek mi? Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması çıplak gözle görülür mü?

SÜPER ÇİÇEK KANLI AY TUTULMASI ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLÜR MÜ?

Uzmanlar tarafından tutulmaya ilişkin aktarılan bilgilerde, tutulmanın çıplak gözle görüleceği bilgisi yer aldı.

Bu yıl 2 Ay Tutulması, 2 Güneş Tutulması olmak üzere toplamda 4 tutulma meydana gelecek. Yay burcunda 2, İkizler ve Boğa burcunda bir tutulma olacak. Söz konusu doğa olayının burçlara, astrolojiye de etkisi olacak.

İşte Güneş ve Ay Tutulma tarihleri;

Yay burcunda Ay Tutulması 26 Mayıs 2021

İkizler burcunda Güneş Tutulması 10 Haziran 2021

Boğa burcunda Ay Tutulması 19 Kasım 27 derece

Yay burcunda Güneş Tutulması 4 Aralık 2021

KANLI AY, SÜPER AY VE ÇİÇEK AY NEDİR?

Tam Ay tutulmasında Dünya, Güneş ile Ay'ın arasına giriyor. Bu tutulma, Ay'ın tamamen Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda meydana geliyor. Bu noktada Dünya, Ay ile Güneş'in arasına girdiği için Ay'a giden Güneş ışığını kesiyor. Ay sadece Dünya'nın atmosferinden yansıyan mavi ışıkla aydınlanıyor. Böylece Ay'ın kızıl bir görünüme sahip olmasına "Kanlı Ay" deniyor.

Ay'ın Dünya çevresindeki eliptik yörüngesinde Yerküre'ye en yakın olduğu "yerberi" konumundaki görünümüne "Süper Ay" adı veriliyor. Bu noktada Ay, olduğundan daha büyük görünüyor ve Dolunay halini tanımlıyor.

Kuzey Yarım Küre'de bahar mevsiminde meydana gelen dolunayları tanımlamak için "Çiçek Ay" ifadesi kullanılıyor.


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