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Ay tutulmasına geri sayım! Yılın son Ay tutulması olacak, yarın gerçekleşecek: Türkiye'den izlenebilecek mi?

07.11.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine giriyor. 8 Kasım'da gerçekleşecek Ay tutulmasında da böyle olacak. Yarın yaşanacak Ay tutulması için geri sayım ise çoktan başlamış durumda. Ay tutulması merakla beklenirken, özellikle gök olaylarını yakından takip etmeyi seven birçok kişiyi tatlı bir heyecan sardı! Ay tutulmasında Ay, bakır renginde görülecek. Bu, yılın son Ay tutulması olacak. Akıllarda ise tek bir soru var; Ay tutulması Türkiye'den gözlemlenebilecek mi?

Ay tutulmasına geri sayım! Yılın son Ay tutulması olacak, yarın gerçekleşecek: Türkiye'den izlenebilecek mi?

Ay tutulması uzun ama çok uzun yıllardır var olan insanlığın, yine çok ama çok uzun yıllardır yaşadığı önemli gök olaylarından biri. Ay tutulmasında Dünya, Güneş ile Ay arasına girdiği zaman Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşüyor. Bu durumda Ay Tutulması olayı gerçekleşiyor. 8 Kasım'da gerçekleşecek Ay tutulmasında da böyle olacak. Artık saatlerin sayıldığı Ay tutulması için geri sayım ise çoktan başlamış durumda.

YILIN SON AY TUTULMASI YARIN...

AA'nın Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yarın yılın son Ay tutulması gerçekleşecek. Tutulma, Asya, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden gözlenebilecek.

Ay tutulması1

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

8 Kasım Ay tutulması, Türkiye'den gözlenemeyecek. Ancak tutulma, Türkiye saati ile 11.02'de Ay'ın Dünya'nın yarı gölgesine girmesiyle başlayacak.

Dünya'nın gölge konisine saat 12.09'da girmeye başlayacak, saat 13.17'de tamamıyla girecek olan Ay, saat 13.59'da tutulma ortasına ulaşıp bakır renginde görülecek.

Tam tutulma, saat 14.41'de tamamlanacak. Ay, saat 15.52'de yarı gölgeden çıkacak ve tutulma sonlanacak.

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AY TUTULMASI NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Ay, Dünya'nın etrafındaki yörüngesinde dolanırken zaman zaman Dünya'nın gölgesine giriyor. Dolunay evresinde gerçekleşen bu geçişlerde, Güneş'ten aldığı ışığın bir kısmının ya da tamamının Dünya tarafından engellenmesiyle Ay'ın parlaklığı azalıyor. Bu olay, Ay tutulması olarak adlandırılıyor.

Ay tutulması "parçalı", "tam" veya "yarı gölge" tutulmaları olarak üç şekilde gerçekleşebiliyor. Tam tutulma sırasında Ay, gölge konisinin içerisine giriyor ve Dünya'nın gölgesi tamamen Ay'ın üzerine düşüyor.

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