Ay tutulmasında ne yapılır? Kanlı ay tutulmasında okunacak dualar ve yapılması gereken ibadetler

Kanlı ay tutulmasında okunacak dualar merak konusu olurken bugün birçok kişi "Ay tutulmasında ne yapılır?" sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bilindiği üzere, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed (SAV) güneş ve ay tutulmasının Allah’ın varlığını ve kudretini gösteren alametler olduğunu belirtip açılıncaya kadar namaz kılınıp dua okunmasını tavsiye etmiştir. Hz. Muhammed'in oğlu İbrahim'in hayatını kaybetmesi sonrası güneş tutulması ile ilgili hadis-i şerifinde buyurduğu üzere Ay ve Güneş tutulmasının meydana geleceği vakit İslam dinine mensup kişiler için ibadette bulunmak makbuldür. Peki, Ay tutulmasında ne yapılır? İşte Kanlı ay tutulmasında okunacak dualar ve yapılması gereken ibadetler...
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed güneş tutulması olduğu zaman mescitte namaz kılmıştır.
Hz. Muhammed Ay tutulması ve Güneş tutulmasından sonra kılınan nafile namazlardan olan Husuf namazı ve Küsûf namazını Müslümanlara tavsiye etmiştir.
31 kez Ya Rakiybu
75 kez Ya Muzillu
14 kez Ya Vehhab
100 kez Ya Gaffar
1020 kez Ya Aziymu Celle Celalühü
306 kez Ya Kahiru ya zel batşiş şedidi entellezi la yütakuntikamüh.
7 kez Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, Aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm.
Ay tutulmasında Husuf namazı kılınması tavsiye edilmiştir.
Ay tutulduğu zaman Müslümanların evlerinde teker teker kıldıkları bir namazdır. İmam-ı Azama göre bu namazın camide cemaatla kılınması sünnet değildir. Fakat kılındığı takdirde de bir beis yoktur, câizdir.
Ay tutulması Güneş tutulmasından daha fazla olduğu halde Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bu sebeple namaz kılmadığını öne süren İmam Ebu Hanife ve Malik, husuf namazının sünnet olmadığını söylemişlerdir. Ancak böyle bir durumda tek başına iki rekat namaz kılınabilir, fakat cemaat yapılmaz. İmam Şafii ve İmam Ahmed b. Hanbel’e göre ise Husuf namazı da Küsuf namazı gibi sünnettir, cemaatle kılınır.
"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Husuf namazı kılmaya" diye niyet edilir.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır
Sübhaneke'yi okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Suresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
Ayağa kalkarak kıyama durulur.
Besmele çekilir
Fatiha Suresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır