Ay tutulmasında ne yapılır? Kanlı ay tutulmasında okunacak dualar ve yapılması gereken ibadetler

Kanlı ay tutulmasında okunacak dualar merak konusu olurken bugün birçok kişi "Ay tutulmasında ne yapılır?" sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bilindiği üzere, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed (SAV) güneş ve ay tutulmasının Allah’ın varlığını ve kudretini gösteren alametler olduğunu belirtip açılıncaya kadar namaz kılınıp dua okunmasını tavsiye etmiştir. Hz. Muhammed'in oğlu İbrahim'in hayatını kaybetmesi sonrası güneş tutulması ile ilgili hadis-i şerifinde buyurduğu üzere Ay ve Güneş tutulmasının meydana geleceği vakit İslam dinine mensup kişiler için ibadette bulunmak makbuldür. Peki, Ay tutulmasında ne yapılır? İşte Kanlı ay tutulmasında okunacak dualar ve yapılması gereken ibadetler...

AY TUTULMASINDA NE YAPILIR?

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed güneş tutulması olduğu zaman mescitte namaz kılmıştır.

Hz. Muhammed Ay tutulması ve Güneş tutulmasından sonra kılınan nafile namazlardan olan Husuf namazı ve Küsûf namazını Müslümanlara tavsiye etmiştir.

KANLI AY TUTULMASINDA OKUNACAK DUALAR İLE ESMA VE ZİKİRLER

31 kez Ya Rakiybu

75 kez Ya Muzillu

14 kez Ya Vehhab

100 kez Ya Gaffar

1020 kez Ya Aziymu Celle Celalühü

306 kez Ya Kahiru ya zel batşiş şedidi entellezi la yütakuntikamüh.

7 kez Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, Aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm.

KANLI AY TUTULMASINDA YAPILACAK İBADETLER

Ay tutulmasında Husuf namazı kılınması tavsiye edilmiştir.

HUSUF NAMAZI NEDİR?

Ay tutulduğu zaman Müslümanların evlerinde teker teker kıldıkları bir namazdır. İmam-ı Azama göre bu namazın camide cemaatla kılınması sünnet değildir. Fakat kılındığı takdirde de bir beis yoktur, câizdir.

HUSUF NAMAZI NASIL KILINIR?

Ay tutulması Güneş tutulmasından daha fazla olduğu halde Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bu sebeple namaz kılmadığını öne süren İmam Ebu Hanife ve Malik, husuf namazının sünnet olmadığını söylemişlerdir. Ancak böyle bir durumda tek başına iki rekat namaz kılınabilir, fakat cemaat yapılmaz. İmam Şafii ve İmam Ahmed b. Hanbel’e göre ise Husuf namazı da Küsuf namazı gibi sünnettir, cemaatle kılınır.

HUSUF NAMAZI KILINIŞI

BİRİNCİ REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Husuf namazı kılmaya" diye niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır

Sübhaneke'yi okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Suresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

İKİNCİ REKAT

Ayağa kalkarak kıyama durulur.

Besmele çekilir

Fatiha Suresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır



