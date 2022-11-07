Ay tutulmasında okunacak dualar: 8 Kasım 2022 Ay tutulmasında hangi dualar okunur?

Ay tutulmasında okunacak dualar 8 Kasım 2022 Salı günü gerçekleşecek bu doğa olayı öncesi vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) güneş ve ay tutulmasının Allah’ın varlığını ve kudretini gösteren alametler olduğunu belirtip açılıncaya kadar namaz kılınıp dua okunmasını tavsiye etmiştir. İşte ay tutulmasında okunacak dualar...

AY TUTULMASINDA OKUNACAK DUALAR İLE ESMA VE ZİKİRLER

31 kez Ya Rakiybu

75 kez Ya Muzillu

14 kez Ya Vehhab

100 kez Ya Gaffar

1020 kez Ya Aziymu Celle Celalühü

306 kez Ya Kahiru ya zel batşiş şedidi entellezi la yütakuntikamüh.

7 kez Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, Aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm.

AY TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Ay tutulması 8 Kasım Salı günü öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te gerçekleşecek.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Ay tutulması Avrupa, Afrika ve Asya'dan gözlenebilecek. Fakat nadir görülen bu doğa olayı Türkiye'de gündüz saatine denk gelmesi nedeniyle hava aydınlık olacağı için görülemeyecek.

AY TUTULMASI NEDİR, NASIL OLUR?

Tam Ay Tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

