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  4. Ay ve Mars'ta Maden Arayacak Robotlar Yolda

Ay ve Mars'ta Maden Arayacak Robotlar Yolda

11.01.2020 17:43 | Son Güncelleme

California eyaletinde yeni kurulan OFFWORLD adlı şirket, Ay ve Mars'ta maden arayacak otonom robotlar geliştiriyor

Ay ve Mars'ta Maden Arayacak Robotlar Yolda

California eyaletinde yeni kurulan OFFWORLD adlı şirket, Ay ve Mars'ta maden arayacak otonom robotlar geliştiriyor.

Uzun zamandır gündemde olan uzay turizmi, en azından çok zenginler için artık gerçekleşmek üzere.

California'da yeni kurulan bir şirketinse uzay turizminin çok ötesinde amaçları var. OFFWORLD, Ay ve Mars'ta maden arayabilecek otonom robotlar tasarlıyor.

Offworld şirketi eş kurucusu Jim Keravala, ”OFFWORLD, dünyanın ilk akıllı robot kolonisini inşa ediyor. Bu robotlar kendi başlarına düşünüp hareket ediyor. Kendi kararlarını kendileri alıyor. Yüzlerce robot, madencilik, inşaat, altyapı onarımı, tünel kazma ve diğer karmaşık endüstriyel işlerle ilgili sorunları çözmek için işbirliği yapıyor,” diyor.

Firmanın kurucuları, tasarladıkları robotların, daha önce makinalara teslim edilmeyen işleri yapacağını söylüyor.

Offworld firması makina öğrenimi mimarı Ilya Kuzovkin, ”Bizi başka gezegenlere götürecek ulaşım konusunda uzmanlaşır uzmanlaşmaz bu gezegenlere ilk gidenler insanlar değil, robotlar olacak. Robotlar altyapıyı hazırlayacak ve bu altyapıyı uygun seviyede devam ettirecek,” diyor.

OFFWORLD'ün uzman ve mühendisleri, çalışmalarını, Dünya'daki madencilik faaliyetlerinde kullanılan mevcut teknolojiler üzerine kuruyor. Kuzovkin, ”Bu madencilik yapan bir robot. Önündeki kayaları parçalayabiliyor. Önünde kaya olduğunu algıladığında tek elini kullanarak kayayı küçük parçalara ayırıyor. Diğer eliyle de yerinden oynamış taşları koparıyor. Sonra bir başka robot taşları toplayıp ihtiyaç olan noktaya taşıyor,” şeklinde konuşuyor.

NASA uzayın derinliklerine insanlı keşif başlatmaya hazırlanırken robotların önce bu noktalara gidip hazırlık yapması amaçlanıyor. Kuzovkin, ”Robotlarımız, gitmek istediğimiz gezegenlerde endüstriyel inşaat ve saha geliştirme çalışmalarında kullanılacak,” diyor.

Robotların kullandığı ana aletler keski ve hızar olacak. Tasarımcılar, granit gibi en sert kayaların bile kesilebileceğini söylüyor. Ancak robotların asıl değeri, kendi başlarına çalışabilme ve öğrenme becerilerinde. Bu, robotların belirli işleri yapmaları için programlanmaları ancak bu işleri kendi deneyimleri doğrultusunda da gerçekleştirmeleri demek. Ilya Kuzovkin, ”Makina öğrenimi, robotu bizim programlamamız yerine bilgisayarın farklı eylem seçeneklerini keşfetmesini sağlayacak. Bu şekilde makina birçok olası seçenek arasından çözüm alternatiflerini ortaya çıkaracak,” diyor.

Uzaydaki robotların geleceğimizin bir parçası olacağına şüphe yok. OFFWORLD ise bu geleceği gerçeğe dönüştürecek firmalardan sadece biri.

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