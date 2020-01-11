Ay ve Mars'ta Maden Arayacak Robotlar Yolda

California eyaletinde yeni kurulan OFFWORLD adlı şirket, Ay ve Mars'ta maden arayacak otonom robotlar geliştiriyor.

Uzun zamandır gündemde olan uzay turizmi, en azından çok zenginler için artık gerçekleşmek üzere.

California'da yeni kurulan bir şirketinse uzay turizminin çok ötesinde amaçları var. OFFWORLD, Ay ve Mars'ta maden arayabilecek otonom robotlar tasarlıyor.

Offworld şirketi eş kurucusu Jim Keravala, ”OFFWORLD, dünyanın ilk akıllı robot kolonisini inşa ediyor. Bu robotlar kendi başlarına düşünüp hareket ediyor. Kendi kararlarını kendileri alıyor. Yüzlerce robot, madencilik, inşaat, altyapı onarımı, tünel kazma ve diğer karmaşık endüstriyel işlerle ilgili sorunları çözmek için işbirliği yapıyor,” diyor.

Firmanın kurucuları, tasarladıkları robotların, daha önce makinalara teslim edilmeyen işleri yapacağını söylüyor.

Offworld firması makina öğrenimi mimarı Ilya Kuzovkin, ”Bizi başka gezegenlere götürecek ulaşım konusunda uzmanlaşır uzmanlaşmaz bu gezegenlere ilk gidenler insanlar değil, robotlar olacak. Robotlar altyapıyı hazırlayacak ve bu altyapıyı uygun seviyede devam ettirecek,” diyor.