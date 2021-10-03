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Ay ve yıldızı kesilen Türk bayrağını balkona astılar! İtfaiyeyi harekete geçiren ihbar

03.10.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da boş bir apartman dairesinin balkonuna asılan ay yıldızı kesilmiş Türk bayrağı asıldı. Konu ile ilgili ihbar gelmesi üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, bayrağı asılan yerden indirdi. Bayrağın kimler tarafından kesildiği ise kafalarda soru işareti bıraktı.

Ay ve yıldızı kesilen Türk bayrağını balkona astılar! İtfaiyeyi harekete geçiren ihbar

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Şelale Mahallesi 7471 Sokak'taki 10 katlı binanın 5'inci katındaki Türk bayrağının yırtıldığı ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine gitti. Boş dairenin sahibine ulaşamayan ekipler, Antalya İtfaiyesi'nden yardım istedi. Belirtilen adrese sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, alt kattaki dairenin balkonundan sopayla bayrağı indirmek istedi ancak başarılı olamadı. Gelen merdivenli itfaiye ekibi ise 5'inci kata çıkarak yırtılan bayrağı özenle indirdi. Bayrağın ay ve yıldızının kesildiği belirtildi.

"ÖNCESİNDE MUTLAKA BİRİLERİ OTURMUŞ OLMALI"

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Polise ihbarda bulunan Pınar Çalışır "Annem, burada yaşıyor. Misafirliğe gelmiştim. Dün sabah saatlerinde apartmanın 5'inci katında asılı cisim dikkatimi çekti. Dikkatli baktığımda Türk bayrağı olduğunu, ay ve yıldızının kesildiğini fark ettim. Öyle olduğuna kanaat getirince de polise ihbarda bulundum. Bu daire boşmuş. Daha önce mutlaka birileri oturmuş olmalı ki, maalesef böyle bir şey yapılmış" dedi.

balkondaki-ay-ve-yildizi-kesilmis-bayragi-itfaiye-indirdi

İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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