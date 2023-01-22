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  4. Son dakika | Ay Yeni Yılı kutlaması kana bulandı! ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var! İş yerine girip "Kapıyı kilitle" dediler

Son dakika | Ay Yeni Yılı kutlaması kana bulandı! ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var! İş yerine girip "Kapıyı kilitle" dediler

22.01.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: ABD'nin göbeğinde katliam gibi bir silahlı saldırı gerçekleşti. Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde, Çin'de geleneksel bir bayram olan Ay Yeni Yılı kutlamalarının kana bulandığı saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika | Ay Yeni Yılı kutlaması kana bulandı! ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var! İş yerine girip "Kapıyı kilitle" dediler

Son dakika haberi: ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Los Angeles şehrinde binlerce kişinin katıldığı Ay Yeni Yılı kutlaması sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi.

SALDIRIDAN KAÇANLAR İŞ YERİNE SIĞINDI

Polis yetkilileri, 10 kişinin öldüğü saldırının Monterey Park’taki Garvey Bulvarı’ndaki bir iş yerinde gerçekleştirildiğini ve saldırganın erkek olduğunu bildirdi. ABD medyası ise saldırının bir gece kulübünde düzenlendiğini bildirdi.

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Bölgede iş yeri bulunan Seung Won Choi, saldırıdan kaçan 3 kişinin içeri girerek kendisine kapıyı kilitlemesini söylediğini aktardı.

YEDEK MERMİ İDDİASI

Choi, iş yerine sığınanların, saldırganın tüfek taşıdığını ve yedek mermilerinin bulunduğunu anlattığını kaydetti.

Polis, saldırının detaylarına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Ayrıca Los Angeles Şerif Departmanı Cinayet Masası dedektiflerinin de soruşturmaya destek verdiği duyuruldu.

(AA-DHA)

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silahlı saldırı abd

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