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"Ay yıldız" mimarili cami açılışa hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 11:31 | Son Güncelleme

Sivas'ta belediye ve hayırseverlerin iş birliğiyle inşa edilen "ay yıldız" şeklindeki mimarili cami, açılışa hazırlanıyor - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın: - "Ay yıldızlı formla planlanan, Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla ilk proje. Gerçekten hoş bir görüntüsü var"

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Sivas'ta yapımına 2017'de başlanan ve "ay yıldız" şeklindeki mimarisiyle dikkati çeken caminin inşaatında son aşamaya gelindi.

Yukarı Tekke Mezarlığı yakınlarında inşa edilen, belediye ve hayırsever vatandaşların iş birliğiyle yapılan 7 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu "ay yıldız" şeklindeki cami, mimarisiyle Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor.

Yıldız şeklindeki kapalı alanında 3 bin 500, hilal şeklindeki avlusunda ise 5 bin kişinin namaz kılabileceği caminin yaklaşık 2-2,5 ay sonra ibadete açılması hedefleniyor.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yukarı Tekke Mezarlığı bölgesine inşa edilen caminin tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

Şehir içerisinde kılınan cenaze namazlarının şehir içi trafiğini olumsuz etkilemesi sebebiyle bu caminin inşaatına başlanıldığını dile getiren Aydın, "Yukarı Tekke Mezarlığı bölgesinde ay yıldız formunda planladığımız bir proje. İçerisinde taziye salonları, kütüphaneleri olan, vatandaşların her türlü ihtiyacını dikkate alarak planladığımız bir çalışma." bilgisini verdi.

- "Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla ilk proje"

Yerleşke içinde açık ve kapalı otoparklar da bulunduğunu ve caminin yapımının tamamlanma aşamasına geldiğini dile getiren Aydın, "İnşallah 2-2,5 ay gibi bir süre içerisinde de proje tamamlanmış olacak ve orası da şehrimizin hizmetine sunulacak. Ay yıldızlı formla planlanan, Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla ilk proje. Gerçekten hoş bir görüntüsü var."

Başkan Aydın, projenin vatandaşların caminin içinden çıkmadan cenaze namazına katılabilecek şekilde tasarlandığını aktardı.

Açık ve kapalı alanı ile değerlendirildiğinde 8-10 bin kişinin rahatlıkla cenaze namazını kılabileceğini belirten Aydın, ibadethane tamamlandığında kalabalık cenaze namazlarının Ulu Cami yerine burada kılınabileceğini söyledi.

Hem şehir trafiği açısından hem de vatandaşların cenaze namazı dendiği zaman adresinin belli olması bakımından isabetli bir proje olduğuna işaret eden Aydın, caminin yapımına belediyenin ve hayırsever vatandaşların katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

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ay yıldız camii Sivas Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın

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