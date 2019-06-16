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Ay yıldızlı bayrağı Van Gölü'nde dalgalandırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 10:05 | Son Güncelleme

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla jandarma ekipleri, Van Gölü'nün yüzeyi ve derinliklerinde Türk bayrağı açtı

Van'da jandarma ekipleri, Van Gölü'nün yüzeyi ve derinliklerinde Türk bayrağını dalgalandırdı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit Bot Timi Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ekipleri, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası yakınlarına geldi.

Ekipler, burada hazırlıklarının ardından önce gölün yüzeyinde sonra da dalış yaparak suyun derinliklerinde Türk bayrağı ile "Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü kutlu olsun." pankartı açtı.

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