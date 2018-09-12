HABER

Ay-yıldızlı boğayı, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı'na hediye edecekler

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 15:10 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de üzerinde doğuştan Türk bayrağının simgesi ay-yıldız bulunan 2 yaşındaki 'Cesur' isimli boğa, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, sahibi besici ve Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Özet tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilecek.

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de üzerinde doğuştan Türk bayrağının simgesi ay-yıldız bulunan 2 yaşındaki 'Cesur' isimli boğa, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, sahibi besici ve Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Özet tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilecek. 600 kilo ağırlığında Simental cinsi boğanın Kurban Bayramı'nda satılmasına ve kesilmesine kıyamadıklarını belirten Hüdaverdi Özet, hayvanı özel olarak beslediklerini ve gözleri gibi baktıklarını söyledi. Özet, "İnşallah 29 Ekim'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hediye etmek istiyorum. İsterlerse Cesur'u 29 Ekim'de İstanbul'da açılacak olan 3'üncü havalimanının açılışında kurban edebilirler. İsterlerse de çiftliklerine gönderip, ölene kadar burada tutabilirler. Biz kıyamadık. Üzerindeki ay- yıldız boya değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin zaferlerle kazanılmış bayrağının simgesidir. Allah, bayrak simgesini boğamızın üzerine doğuştan koymuştur. Vatan bölünemez, ezan dindirilemez. Her zaman için biz de devletimizin yanındayız. Özel olarak beslendi. İnşallah Risimize özel olarak götürüp teslim edeceğiz'' dedi.

PARTNERBüyülediler! Sonbaharın yeni modası hayran bıraktı...Büyülediler! Sonbaharın yeni modası hayran bıraktı...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!
İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandıİstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

Babasına hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni

Babasına hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Prof. Dr. Ercan'dan Antalya depremiyle ilgili açıklama: Daha büyük bir deprem olursa...

Prof. Dr. Ercan'dan Antalya depremiyle ilgili açıklama: Daha büyük bir deprem olursa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.