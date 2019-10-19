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Ay-yıldızlı pastalara büyük ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 09:13 | Son Güncelleme

ERZURUM'daki bir pastanede, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı'na katılan askerlere destek vermek ve A Milli Takım’ın Fransa ile oynadığı maçta 1- 1 berabere kalarak EURO 2020 yolunda avantajı elinde tutmasının sevinci ile ay-yıldızlı pasta üretilmeye başlandı.

Ay-yıldızlı pastalara büyük ilgi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'daki bir pastanede, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı'na katılan askerlere destek vermek ve A Milli Takım’ın Fransa ile oynadığı maçta 1- 1 berabere kalarak EURO 2020 yolunda avantajı elinde tutmasının sevinci ile ay-yıldızlı pasta üretilmeye başlandı. Türk bayrağı amblemli pastalar, yoğun ilgi görüyor.
Erzurum'da Kerim Tozoğlu işlettiği pastanede, ay- yıldızlı pastalar üretmeye başladı. Kerim Tozoğlu, Barış Pınarı Harekâtı'na katılan askerlere destek vermek ve A Milli Takım’ın Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde gösterdiği başarıyı kutlamak için böyle bir yola başvurduklarını belirterek, "Terörü bir kez daha lanetliyoruz. Bu amaçla yaptığımız ay-yıldızlı pastalar büyük bir ilgi gördü. Günde 20'ye yakın satıyoruz. Bu işe zaten ticari boyutta bakmadık. Pastaları yapma amacımız sadece bayrak bütünlüğünü tekrar halkımıza aşılamak ve bayrak bütünlüğümüzün hiçbir şekilde sarsılmadığını anlatmaktı" diye konuştu.
Müşterilerden Nisa Bengisu Akçin ise, "Türk'ün Türk'ten başka dostu olmadığını bir kez daha gördük. Zaman birlik ve beraberlik zamanıdır. Muammer Usta'daki, Ay-yıldızlı pastaların albenisine dayanamadık ve arkadaşlarla bir tane alıp yedik. Tadına doyamadık. Terörü biz de kınıyor, Milli Takım’a da başarılar diliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Ay-yıldızlı pastalara büyük ilgiAy-yıldızlı pastalara büyük ilgiAy-yıldızlı pastalara büyük ilgi

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